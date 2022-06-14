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高嘉瑜批法制不完善、引移工地下匯兌　勞動提杜絕作為

▲民進黨立委高嘉瑜12日在臉書發文指出移工權益未受重視。（圖／報系資料照）
▲民進黨立委高嘉瑜12日在臉書發文指出移工權益未受重視。（圖／報系資料照）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-14 12:01:40

近期轟動各界的桃園高鐵雙屍命案，疑似和移工仲介糾紛有關，引發社會各界議論。據悉，桃園市青埔高鐵站旁停車場發生棄屍案，30多歲泰裔李姓夫妻慘遭泰籍王姓合夥人殺害，他將遺體棄置休旅車後車廂，把車停在停車場後搭機逃亡返泰。李姓夫妻和王男在新北市土城區開設人力仲介公司，王男擔任宿舍管理員，同時也負責移工的匯兌工作，協助移工把錢匯回家鄉。不過日前李姓夫妻日前對帳時，發現似乎帳目有問題，便與王男產生爭執。王男質疑明明當初稱要合夥，卻被當員工使喚，又看到李姓夫妻準備迎接腹內寶寶，且又新購入百萬名車，因此心生不滿爆出殺機。

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民進黨立委高嘉瑜12日在臉書發文指出，近日新聞報導移工仲介分潤造成2屍命案，除了突顯移工匯兌市場地下化猖獗外，同時也應省思：台灣長期依賴私人仲介引進移工，卻未提供足夠、對等且透明的就業保障，致使不肖仲介時有以各種手段，直接或間接地剝削移工權益。

高嘉瑜痛批，身為主管機關的勞動部，卻長期對此置若罔聞、束手無策，作為也欠積極，屢遭監察院糾正；她亦曾就以下四點於質詢時要求勞動部檢討，包括：一、仲介長期向移工違法收取轉換雇主之「買工費」；二、移工失能近4000萬津貼未領，仲介不維權還助紂為虐逼簽「警告書」；三、直聘中心成立15年近4億預算，卻僅引進3%移工。四、仲介長期向移工違法收取轉換雇主之「買工費」。

高嘉瑜更指出，我國勞動部雖自97年就成立直接聘僱聯合服務中心，惟成立15年來、耗費近4億預算所建立的直聘管道，相比透過仲介成案之移工比例，卻長年僅能在3%左右徘徊；勞動部雖稱已有簡化申請手續以降低雇主對仲介市場的依賴，但雇主仍反應直聘有程序耗時、手續繁瑣及容易因疏忽違反法令致被裁罰等而不願使用。

▲監察院日前提出調查報告，就「印尼籍移工申訴遭性騷擾」案件糾正金門縣政府。 （圖／報系資料照）
▲高嘉瑜痛批，身為主管機關的勞動部，卻長期對此置若罔聞、束手無策，作為也欠積極，屢遭監察院糾正。 （圖／報系資料照）
針對風波，勞動部則回應，現行移工辦理國外匯兌事務，依據金管會銀行法等規定，均可委託經勞動部許可仲介公司為其辦理國外匯兌服務。該案已進入司法程序，勞動部將主動配合檢調偵查，釐清案發事實與仲介糾紛關係。

針對期滿續聘及期滿轉聘移工，勞動部自108年起，每年均啟動仲介公司專案查察仲介收費情形；另督導地方政府將仲介公司超收費用列為重點訪查項目，以杜絕不法行為；勞動部並持續透過多元管道向移工加強宣導，如有遭任何人收取買工費等情事，均可直接撥打1955申訴，一經申訴即立案調查，若查有仲介違法屬實，將依情節處以罰鍰及停業，絕不寬貸。

勞動部進一步表示，自97年成立移工直聘中心以來，持續提供雇主及移工雙語諮詢、申請文件代轉寄、專案協助選工、聘僱期間管理事項簡訊通知等各項直聘服務，開辦迄今已服務約17萬4000名雇主及17萬9000名移工，為雇主及移工節省國內外仲介費用達78億餘元。

此外，為避免轉換雇主的移工遭受不法仲介超收買工費，自109年起開始辦理等待轉換雇主的移工與直聘雇主媒合會，提供轉換資訊與媒合服務達1118人。另為協助移工辦理各項社會及商業保險給付，避免遭受仲介不法收費，直聘中心自今年7月起將擴大服務，協助在台移工申請勞保給付、職災給付及商業保險理賠等服務；另為進一步防止轉換雇主的移工遭受不法仲介超收買工費，將開放移工可自行申請辧理聘僱許可及轉換雇主事宜，同時可自行透過線上查詢下載其聘僱許可及轉換雇主許可等資料。

至於移工商店涉及非法經營地下匯兌之情事，涉及違反銀行法等規定，將由主管機關依法查處。目前合法仲介公司均可依法為移工辦理國外匯兌服務，勞動部持續加強運用line@移點通、外語廣播等多元管道，宣導移工鼓勵運用合法匯兌途徑，以避免遭受不法詐騙損及權益。移工對於國外匯兌如有任何疑義，可撥打1955專線詢問。


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