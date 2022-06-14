10年後私立大學剩6所？民眾黨團呼籲：公立大學同步減招

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張其祿直言，依據國家發展委員會推估，2021至2030年大學學齡人口預估減少26萬人，2070年國中小、高中、大學學齡人口都只剩2021學年度一半，若國立大學招生員額不變、家長及學生先公立後私立想法不改，10年後恐怕只有2.4萬人會選讀私立大學，全台僅5、6所大型私校能生存。教育部不應單方面要求私立大學與科大減招，公立大學也應該跟進，維持公私校學生穩定比例，並讓辦學不佳的私校退場，既可以維持公校品質，也對辦學績優的私校比較公平。
前國立臺北商業大學校長張瑞雄表示，政府應改變思維，制定更合宜的大學管理辦法，他建議應制定更合宜的大學教師法，而不是用中小學的教師法，甚至針對國立大學要公教分離，將國立大學視為公務機關是削足適履，已讓國立大學喪失競爭力；一年到頭有各種教育部的訪視（體育、通識、交通安全…）和評鑑，完全是疊床架屋，現在少子化再加上各種雜誌的大學的排名，大學所受的監督和壓力已經很大，沒有那間學校是存心騙人而擺爛的，教育部應該用心於監控畢業生的品質即可，其他則可放手矣。
張瑞雄更建議，現在大學的管制還是太多，系所的關閉和成立，要招多少學生，要收多少學費，教授證書的頒發，學則的訂定，人事會計制度的束縛等等，有太多的東西都需要教育部同意，大學辦學彈性不多，時效不夠，難以應付多變的環境，競爭力也跟著消失。若不儘早處理，大學將呈現「天下為公」的局面，也就是私立大學倒光，只剩公立大學。
台北市松山、信義區議員參選人楊寶楨表示，即便是沒有退場的私校，少子化也已影響到周邊商圈和租屋市場的發展。例如信義區的台北醫學大學，因爲學生變少，導致吳興商圈的餐廳和飲料店沒有了以往大排長龍的榮景，再加上新冠疫情嚴峻，生意變得更差。而周邊租房的學生變少，連帶著空屋率也提高。