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10年後私立大學剩6所？民眾黨團呼籲：公立大學同步減招

▲民眾黨立法院黨團舉行「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.14）
▲民眾黨立法院黨團舉行「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.14）

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-14 12:29:27

因應少子女化衝擊，多所私校面臨招生困難引發財務危機，陷入倒閉問題。立法院院會4月三讀通過《私立高級中等以上學校退場條例》，5月正式上路。台灣民眾黨立院黨團今（14）日警告10年後私立大學僅剩下6所，建議公立大學也應同步減招。

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民眾黨立法院黨團今日上午舉行「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」記者會。在大學任教逾20年的民眾黨立委張其祿表示，私校停辦雙軌進行，形同架空退場條例的功能與強制性，私校董事會可以考量自身利益，在未正式列入專案輔導學校前，依私校法辦理退場、清算校產，嚴重影響教師與學生權益。教育部應明確將退場條例定位為特別法，優先適用，才能保障師生權益，也確保退場學校校產的公共性。

張其祿直言，依據國家發展委員會推估，2021至2030年大學學齡人口預估減少26萬人，2070年國中小、高中、大學學齡人口都只剩2021學年度一半，若國立大學招生員額不變、家長及學生先公立後私立想法不改，10年後恐怕只有2.4萬人會選讀私立大學，全台僅5、6所大型私校能生存。教育部不應單方面要求私立大學與科大減招，公立大學也應該跟進，維持公私校學生穩定比例，並讓辦學不佳的私校退場，既可以維持公校品質，也對辦學績優的私校比較公平。 

前國立臺北商業大學校長張瑞雄表示，政府應改變思維，制定更合宜的大學管理辦法，他建議應制定更合宜的大學教師法，而不是用中小學的教師法，甚至針對國立大學要公教分離，將國立大學視為公務機關是削足適履，已讓國立大學喪失競爭力；一年到頭有各種教育部的訪視（體育、通識、交通安全…）和評鑑，完全是疊床架屋，現在少子化再加上各種雜誌的大學的排名，大學所受的監督和壓力已經很大，沒有那間學校是存心騙人而擺爛的，教育部應該用心於監控畢業生的品質即可，其他則可放手矣。

張瑞雄更建議，現在大學的管制還是太多，系所的關閉和成立，要招多少學生，要收多少學費，教授證書的頒發，學則的訂定，人事會計制度的束縛等等，有太多的東西都需要教育部同意，大學辦學彈性不多，時效不夠，難以應付多變的環境，競爭力也跟著消失。若不儘早處理，大學將呈現「天下為公」的局面，也就是私立大學倒光，只剩公立大學。

台北市松山、信義區議員參選人楊寶楨表示，即便是沒有退場的私校，少子化也已影響到周邊商圈和租屋市場的發展。例如信義區的台北醫學大學，因爲學生變少，導致吳興商圈的餐廳和飲料店沒有了以往大排長龍的榮景，再加上新冠疫情嚴峻，生意變得更差。而周邊租房的學生變少，連帶著空屋率也提高。


▲立委張其祿警告10年後私立大學恐只剩5~6所。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.14）
▲立委張其祿警告10年後私立大學恐只剩5~6所。（圖／記者呂炯昌攝，2022.06.14）

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