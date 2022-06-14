長新冠、新冠後遺症如何調養？中醫院長推穴位、茶飲、食療助改善！

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭祐睿院長表示，Omicron正如民眾所知主要攻擊上呼吸道，染疫後即便康復身體還是出現胸悶、胸痛、呼吸困難等呼吸道症狀，原因在於「邪毒入侵」導致肺腎陰虛，日常可用潤肺止咳的「玄麥甘桔茶」調養。材料很簡單，包括玄參1錢5分，桔梗1錢，麥門冬1錢5分，甘草5分，裝成一袋如小茶包，用300c.c.開水沖泡即可。
另外也可以按摩「肺俞」、「心俞」兩穴位，肺俞位在背部第三胸椎及棘突旁約1.5寸之處，有助改善咳嗽、感冒、鼻炎、肺炎、氣喘等，而心俞則位在背部第五胸椎及棘突旁約1.5寸處，有助改善胸悶、胸痛、心悸等。
中醫改善長新冠：腦霧補腎清腦茶＆太溪穴、內關穴
不少民眾討論，染疫康復後常會感覺自己腦袋有如當機一般，甚至突然出現不知道自己在哪、類似短暫失智的腦霧現象。對此郭祐睿院長表示，不少研究認為此為病毒導致腦神經細胞受損，從中醫的臟象學來看「腎藏精、精生髓、髓聚於腦」，因此針對腦霧可從補腎滋陰的「補腎清腦茶」調養。材料也很簡單，包括麥門冬1錢5分，玄參1錢5分，五味子1錢，包起後用300c.c.開水沖泡即可。
穴位按摩則可按摩「太溪」及「內關」，太溪約位於足內側部，內踝後方，內踝尖和跟腱中間凹陷處，是「回陽九穴」之一，具有補腎的功能，有助改善健忘、失眠；內關則可將手掌朝上，從手腕橫紋往上數約三指寬的距離，穴道在手臂的兩骨頭中間，有助心包經及心臟血液流通，平時常按壓此穴刺激，可幫助腦部血液回流。
中醫改善長新冠：倦怠龍眼核桃粥＆三陰交、足三里
至於患者時常感到倦怠，郭祐睿院長則表示，據研究約有33%的患者會在染疫康復後出現失眠的情況，而約有70-80%的患者會出現全身疲倦，多數是因為失眠引起身體困頓的現象，從中醫來看是正邪相爭導致脾腎兩虛的結果，在調養上推薦安神、補腎、健脾的「龍眼核桃粥」，材料為龍眼肉3g、蓮子及核桃各15g、白米適量，熬煮過後即可食用。
穴位可按摩「三陰交」及「足三里」，三陰交約在腳踝內側上三寸，脛骨後方的凹陷處，是脾、肝、腎3條經絡交會的穴位，是補陰血的重要穴位。而足三里則從膝蓋外側下方的凹陷處往腳踝方向往下算，約在４根手指的位置，其有助調理脾胃、補中益氣、增強免疫力。
染疫往往身體耗損大，良好生活型態助調養！
郭祐睿醫師表示，民眾日常按摩穴位不必精準按壓也會有所效果，而茶飲、食療可至中藥行詢問。染疫者在經過病毒、普拿疼、退燒藥等猛攻下，心脾腎往往受到一定程度的損傷，後續調養相當重要，也建議盡可能多休養、少吃冰、熬夜，也避免烤、辣、炸、重口味、過期等食物，以利早日康復，民眾欲方便且良好的調養身體，也可以尋求中醫師專業協助。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。