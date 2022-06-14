快訊／本土確診+66119！死亡個案增123人　境外移入70例

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指揮中心指出，今日新增123例本土病例死亡個案，為62例男性、61例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、119例具慢性病史、79例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月3日至6月12日，死亡日期介於5月21日至6月12日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增70例境外移入個案中，44例男性，26例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國(8例)，泰國、德國、越南及西班牙(各1例)，餘58例感染國家調查中。入境日介於今年6月9日至6月13日。
指揮中心統計，截至目前國內累計12,379,514例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,374,140例排除)，其中3,003,501例確診，分別為13,535例境外移入、2,989,912例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,403例COVID-19死亡病例，其中4,388例本土，個案居住縣市分布為新北市1,375例、臺北市773例、桃園市324例、臺中市318例、高雄市308例、臺南市214例、彰化縣169例、基隆市138例、屏東縣134例、宜蘭縣97例、南投縣82例、雲林縣74例、花蓮縣72例、新竹縣60例、嘉義縣59例、臺東縣56例、苗栗縣51例、嘉義市45例、新竹市27例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。