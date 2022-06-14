蘇利文與楊潔篪會談4.5小時　CNN：為拜習會鋪路

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中美在人權、台灣、貿易與中國軍事擴張上的歧見，導致華府與北京關係緊繃。拜登上月矢言，如果中國犯台，將採取軍事介入。
拜登也考慮是否移除前總統川普對中國加徵的一些關稅，以緩解美國的通貨膨脹。
蘇利文（Jake Sullivan）與楊潔篪見面後，一名美國政府高級官員說，預計「未來幾個月可能將有更多會晤」，但官員說目前沒有關於拜習會的規劃。
上個月，拜登首度訪問亞洲前的通話促成蘇利文與楊潔篪會面。過去幾週，白宮舉行了許多會面活動，以表明對亞太地區的承諾，包括在白宮接待東南亞領袖。
外界認為，這些舉措是為了試圖抗衡中國在亞太地區的影響力，這也是拜登聚焦亞洲的主要動機。
白宮在蘇利文與楊潔篪今天會面的對話紀要中提到：「蘇利文先生強調維持溝通渠道暢通的重要性，以處理我們兩國間的競爭態勢。」
在拜登與習近平通話前，蘇利文與楊潔篪先前曾會面。自拜登上任以來，他尚未親自會晤習近平。兩人上一次通話是在3月，兩人通話了110分鐘，當時拜登試圖說服習近平不要在烏克蘭戰爭中支持俄羅斯。
蘇利文與楊潔篪今天在盧森堡會晤時談了這個議題，還有北韓最近的挑釁行動，以及美國人在中國遭拘留等事。蘇利文說，美國人受出境禁令限制，是拜登與他「個人優先關切」的議題。
他也對中國最近否決聯合國安理會的北韓決議案表達關切，並強調「維持所有層級溝通渠道暢通的重要性」。
這位官員說，美國與中國往來，是為了「確保各方了解對方的意圖、了解優先事項」。
「為了避免可能出現誤傳、誤解與減少風險，這點至關重要。我認為在以健康且負責方式管理彼此關係上，這些都十分重要。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110614