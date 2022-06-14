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跟Line群賺到錢！主婦卻來信求助　謝金河見「內容」怒了

▲財訊傳媒董事長謝金河今（14）日在臉書上公開一份信件，更罕見動怒喊「這是不能被容忍的詐騙案件」。 （圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
▲財訊傳媒董事長謝金河今（14）日在臉書上公開一份信件，更罕見動怒喊「這是不能被容忍的詐騙案件」。 （圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 14:08:142022-06-14 14:08:46

隨著智慧型手機的普及，近年來詐騙型態也越來越刁鑽，受害者層出不窮。而財訊傳媒董事長謝金河今（14）日在臉書上公開一份信件，更罕見動怒喊「這是不能被容忍的詐騙案件」。

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謝金河今（14）日剛進辦公室，就發現有一封從桃園中壢市寄來的信件，主婦在信中聲稱「我加入了你的Line群組，跟著投資黃金交易，一開始有賺，也順利出金成功，但沒想到後續她跟著陸續加入課程，但後來卻遲遲沒有再辦法領出自己的資金，後續連曾助理、客服都不回應」，無助的主婦只好寄信求助謝金河本人。

謝金河看完也相當憤怒「我不知道這位女士在哪裡上過我的投資理財班？這些年來，我從來沒有推薦過投資黃金，現在受到傷害，信寄到我桌上，我也只好請求刑事警察局來偵辦。最近Line的詐騙手法不斷翻新，也有好幾個人自稱是我的頭號弟子，或自稱耶魯大學畢業的金融專才，也說是我的入門弟子，還有一位叫冒用朱家泓名字的人，更是直接招搖撞騙⋯」

▲謝金河收到一位婦人的來信。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲謝金河收到一位婦人的來信。（圖／翻攝謝金河臉書）
謝金河又說「過去一年來，我不斷刊登啓事，也在電視節目上大聲疾呼，要大家不要受騙，刑事警察局長及警政署長也都來看我，但Line及FB的詐騙依然不絕」。他也感慨「台灣要成為文明的國度，這種詐騙不絕，代表負責的行政單位怠忽職責，Line及FB如果一直為賺廣告錢牟利，自願當幫兇，以後像Line Pay，Line的純網路銀行一定不會成功！如果信用這麼不值錢，企業也不會成功」。

最後謝金河也呼籲「賺錢不容易，千萬不要心存僥倖，把自己的辛苦錢交給別人！投資一定要卯足全力，自己花時間，用心用力研究！再次強調：我一輩子從來沒有代人操作股票，代人投資，也不會使用Line群組拉客，所有Line群組，FB的廣告，全部都是假的」，提醒民眾不要受騙。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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