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中職／新光動紫十年有成　李芷婷演出確認

▲李芷婷。（圖／樂天提供）
▲李芷婷。（圖／樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-06-14 14:24:19

Rakuten Monkeys樂天桃猿新光動紫音樂祭十年有成，五六日分別為樂團再戰、經典再戰以及搖滾再戰三大主軸。去年為新光動紫表演的李芷婷在今年繼續參戰，甚至要組舞團在「樂團再戰」當中演出。

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李芷婷暱稱 Nasi、ZT，台灣人氣女歌手，擅長 R&B曲風。2017年參加兩岸大學生歌唱節目《青春最強音》，2018年在聲林之王開始漸漸受到關注，2019年參加中國的歌唱節目，憑藉其寬廣宏亮又極具個人魅力的獨特嗓音，獲得評審們的青睞，最終得到總季軍。

2020年10月5日發行首張專輯《美麗舊世界》，李芷婷在YouTube也非常活躍，2021年5月30日李芷婷於影音串流平台 Twitch 直播的觀眾人數，首次突破三萬兩千人同時在線收看，衝上全球 Twitch 人氣榜第四名。去年與孟潔、穎樂一起參加《全明星運動會》第三季錄影，而孟潔與穎樂今年也將參與李芷婷的賽後表演，共組舞團帶來精彩的演出！

李芷婷將在6月24日(五)賽後進行表演，期待新光動紫的開辦代表嚴峻的疫情即將過去，夢想的新光動紫十年舞台隨之而來。

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