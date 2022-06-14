小黨母雞難為！「超邊緣」電塔暴紅受高虹安、陳椒華關愛

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民眾黨則相對較少，主席柯文哲到彰化較多，立委高虹安多以座談會等形式在台中出現。上週民眾黨預告，高虹安將於今天（14日）上午偕同洪鑫任及中市府、台電人員，會勘位於南屯嶺東住宅區的兩座高壓電塔，希望促成電塔早日遷移。
南屯是近年來人口暴增地區，當地文山里長何中信表示，20幾年前只有600多戶，如今增加10倍已有1.4萬人，每天都有建案在施工。他感慨南屯從城市的超邊緣躍升蛋黃區，公共建設和受重視程度卻不比上北屯區，例如里內兩座高壓電塔被住宅區層層包圍，建商要蓋房子，畫設計圖得避開基地上方的高壓電線，卻不見政府積極推動電纜地下化。
南屯不僅是蛋黃區，也是議員選舉的一級戰區，現有4席分別是國民黨2席、民進黨2席，4人都將爭取連任，其中國民黨老將劉士州與新人吳柏勳將於近日內以電話民調決勝負；時代力量有前黨祕書長吳佩芸捲土重來、民眾黨洪鑫任則是粉專「南屯即時通」版主，擁有一定的網路聲量。
正當民眾黨忙著準備今天的會勘，時力昨（13日）發出新聞稿，指陳椒華與吳佩芸下午已到現場，並邀集經濟部、台電、台中市政府經發局、當地里長會勘，要求台電進行電塔地下化的評估，並於2個月內提出初步報告。雖然被搶先一步，民眾黨今早仍按既定計劃進行會勘。
台中市南屯區筏子溪以西8座高壓電塔已有30幾年歷史，其中編號5、6號座落於人口快速成長的文山里。這兩場相距不到20小時的勘查行動，扣掉時力、民眾黨立委和候選人，成員幾乎全部一樣，都有台電副處長梁明福、市府經發局科長鄭錫禧、文山里長何中信、春社里長李志洋等人，會勘結論也一樣。
文山里長何中信說，這些鐵塔若不早日地下化，日後一定演變成重大抗爭行動，多年來他向現任議員反映多次，因不是一朝一夕看得到成果，最後落得沒人處理，現在有新人願意幫忙解決沈痾，不管是哪個黨，他一定挺到底。
大藍大綠懶理麻煩事、小藍小綠卻搶成一團，對於遭競爭對手搶先，高虹安認為「對的事認真做，永遠都不嫌晚。」，爭論誰缺來的，並沒有意義，時力願意一起來關心，代表新興政黨和素人看到傳統政治人物看不見的問題，對地方來講是好事。洪鑫任則說，半年前他做了近500份問卷、也開了多場座談會，當地居民有8成希望電塔儘快遷移，對於競爭者加入，他不覺得是被「斬稻尾」，反倒認為是地方之福。