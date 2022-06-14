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收入被「清零」！上海商戶發動「退租」抗議　遭警方壓制

▲儘管上海迎來解封，當地商家防疫限制仍相當嚴格，日前上海七浦路爆發退租大遊行，當地商家高舉「不退租不開門」標語。（圖／翻攝自推特）
▲儘管上海迎來解封，當地商家防疫限制仍相當嚴格，日前上海七浦路爆發退租大遊行，當地商家高舉「不退租不開門」標語。（圖／翻攝自推特）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-14 14:20:09

上海在歷經兩個月的封城後，終於迎來「解封」消息，許多金融產業和工廠開始恢復上班；然而當地商家卻遲遲沒迎來鬆綁限制，「報復性消費」更沒有發生，超過百名商戶昨（13）因無法恢復正常營業而走上街頭發起抗議，高舉著標語喊「退租」，甚至和當地警方爆發衝突。

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中國上海市七浦路是當地知名的服裝批發市場，日前在社群網站上流傳七浦路的服飾業者罕見發動抗議，儘管天候不佳，數百人仍聚集在購物商場外，他們舉著要求鬆綁防疫規定否則就要退租的標語，影片中還有許多身穿反光黃色背心、舉著盾牌的警察與抗議人群爆發衝突，多名商家代表被壓制在地。

▲上海七浦路爆發退租大遊行，當地商家高舉「不退租不開門」標語。（圖／翻攝自推特）
▲上海七浦路爆發退租大遊行，當地商家高舉「不退租不開門」標語。（圖／翻攝自推特）
根據《日經亞洲》報導，上海六月初迎來的「解封」並不全面，實際上許多商店仍因當地政府的規定無法恢復正常營業，業者抗議政府嚴格防疫要求，稱「商場變成『靜音模式』，任何人都不能離開或進來」，收入基本上也被「清零」，面臨斷炊危機；也有業者表示希望能比照國營企業的補貼，讓一般店家也獲得六個月的租金減免。

中國媒體則稱，上海解封後當地渲染「恢復煙火氣」，然而七浦路服裝城的退租遊行，卻顯示真正的「復商復產」仍遙遙無期，有媒體透露上海許多工廠仍是「復工不復產」，處於空轉狀態；業內人士更表示，許多工廠和商家根本不想復工，因為一旦復工，就必須支付昂貴的場地租金、面對各種防疫成本和再次被封控的風險。

《日經亞洲》報導續指，上海市乃新冠疫情爆發以來影響人口最多、最多人生計陷入困境的危機，根據中國政府數據，4月社會消費品零售總額年減11.1%；全國城鎮調查失業率則為6.1%，比3月上升0.3個百分點，顯示上海封城造成的經濟緊縮仍嚴重影響著民眾。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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