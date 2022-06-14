收入被「清零」！上海商戶發動「退租」抗議　遭警方壓制

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根據《日經亞洲》報導，上海六月初迎來的「解封」並不全面，實際上許多商店仍因當地政府的規定無法恢復正常營業，業者抗議政府嚴格防疫要求，稱「商場變成『靜音模式』，任何人都不能離開或進來」，收入基本上也被「清零」，面臨斷炊危機；也有業者表示希望能比照國營企業的補貼，讓一般店家也獲得六個月的租金減免。
中國媒體則稱，上海解封後當地渲染「恢復煙火氣」，然而七浦路服裝城的退租遊行，卻顯示真正的「復商復產」仍遙遙無期，有媒體透露上海許多工廠仍是「復工不復產」，處於空轉狀態；業內人士更表示，許多工廠和商家根本不想復工，因為一旦復工，就必須支付昂貴的場地租金、面對各種防疫成本和再次被封控的風險。
《日經亞洲》報導續指，上海市乃新冠疫情爆發以來影響人口最多、最多人生計陷入困境的危機，根據中國政府數據，4月社會消費品零售總額年減11.1%；全國城鎮調查失業率則為6.1%，比3月上升0.3個百分點，顯示上海封城造成的經濟緊縮仍嚴重影響著民眾。
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