蘿莉系女神砲轟舊愛！罰單擺爛不繳　「交新女友變這樣」

有「蘿莉系女神」封號的網紅本本（江佑真），曾是百萬網紅團體「在不瘋狂就等死」的成員，雙方約滿後鬧翻，她自行成立YouTube頻道暴紅，短時間累績67萬粉絲，最近加入「反骨男孩」，接受琳妲的節目訪問，她也不忍了，大方透露為賺錢曾在酒店工作的黑歷史，和跟前東家、前男友鬧翻的原因全說了！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本本（右）曾經為賺錢去酒店工作。（圖／翻攝本本IG）

同為「在不瘋狂」的成員，本本與洛克一度合作密切，關係不是普通朋友，兩人2018年離開團體時被前老闆爆料男方還沒離婚就偷偷展開交往，直到去年互相取消IG追蹤，意外被粉絲發現分手。





不愛說謊的本本，坦承確實和洛克交往過，因為自己愛喝酒、喜歡去外面尋熱鬧交朋友，和男友觀念不合，選擇和平分手，現在變成朋友家人關係，洛克也另結交新歡。但讓本本不爽的是，因自己和洛克的爸爸關係像家人，都會交換汽車、機車等交通工具代步，但自己都會代繳對方違規罰單，洛克爸卻常違規不繳罰單，通知前男友對方也擺爛不處理，累積了債務的糾紛，「怎麼可以交了女朋友之後，就正事都不處理」。





▲本本（右）目前有67萬粉絲追蹤。（圖／翻攝本本IG）

本本也坦承，因為從小家裡很缺錢，經濟拮据，曾經為了度日，自己簽本票向地下錢莊借高利貸，然後瘋狂接外拍把酬勞拿來還債，因為走投無路，18歲時到酒店工作，常常喝醉以淚洗面，面對客人要求有進一步接觸，都被她婉拒，導致酒店幹部非常生氣，因為不願出賣肉體，只做了一年就離開了，轉行當網紅時有心理準備，總有一天會被外界發現，所以被爆料時寧願拍片告知大家真相，「壓力好大，真的都放在心裡沒講過」。





本本也表示，很感謝「在不瘋狂」捧紅自己，卻也透露「裡面的人都很奇怪」，成員的相處模式，讓自己不舒服，彼此會競爭流量，故意陷害對方，很像宮廷劇裡的內鬥，女生會爭風吃醋，讓自己常被叫去辦公室罵，「老闆想要聰明的藝人，但不想要自己會飛的藝人」，離開後才發現只有前東家如此，其他公司都很正常。



