賽諾菲新「次世代疫苗追加劑」 BA.1和BA.2中和抗體倍增
疫苗研發又傳來好消息！法國賽諾菲（Sanofi）今（14）日公開兩項含有Beta株抗原以及加上英國製藥公司葛蘭素史克 (GSK) 佐劑技術的「次世代追加劑」，在第3期候選疫苗VAT02 Cohort 2 臨床試驗中，曾接種過兩劑 mRNA COVID-19 疫苗的成人，給予賽諾菲-葛蘭素史克次世代追加劑候選疫苗，施打後第15天產生對多種變異病毒株的抗體表現顯著高於基線，針對 D614 原始病毒株增加15倍，而對Beta病毒抗體增加30 倍。尤其初步數據顯示針對 Omicro BA.1增加了40倍。與D614原始病毒株研發的追加劑疫苗 (Sanofi-GSK)相比，賽諾菲-葛蘭素史克次世代追加劑候選疫苗所產生針對 Omicron BA.1 和 BA.2 的中和抗體數量，更增加了1倍。
由Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP/巴黎公立醫療集團) 進行的獨立 COVIBOOST (VAT013) 研究指出，在使用2劑輝瑞（Pfizer-BioNTech）的 Comirnaty 疫苗進行初步接種後，賽諾菲-葛蘭素史克次世代追加劑候選疫苗產生了比原始 D614 原始病毒株的輝瑞162b2 追加劑疫苗或賽諾菲-葛蘭素史克第一代追加劑 (單株D614)疫苗，具有更高的免疫反應，在第0天和第15天之間，原始 D614 SARS-CoV-2 毒株的中和抗體至少增加 10 倍的比例分別為：賽諾菲-葛蘭素史克次世代追加劑為 76.1% (95% CI 64.5–85.4)，BNT162b2 (Pfizer-BioNTech)追加劑為 63.2% (95% CI 51.3–73.9)，賽諾菲-葛蘭素史克 D614（第一代追加劑候選疫苗）為 55.3%（95% CI 43.4–66.7）。
在這項包括 247 名受試者的研究中，所有三種疫苗皆引發了針對 Omicron BA.1 變異病毒株的中和抗體，其中賽諾菲-葛蘭素史克次世代追加劑候選疫苗產生的反應最高。
在這兩項研究中，賽諾菲-葛蘭素史克次世代追加劑候選疫苗具有良好的耐受性以及安全性。在 VAT02 隊列 2 研究中，報告的 3 級不良反應數量少於4%，不良反應均為短暫且非嚴重。
賽諾菲疫苗部副總裁Thomas Triomphe表示：「COVID-19 病毒持續演化，針對某些族群，新變異病毒株與疫苗保護力下降的結合可能導致額外追加劑注射的需要。 Beta 變異病毒株因為其具有多個突變位點 (比起原始株)，其中包括數個與Omicron的類似突變位點，因此成為一種強大的候選疫苗，對COVID變異病毒株具較廣泛的保護力。從獨立 AP-HP 研究的交叉中和數據中看出，相信這種次世代追加劑疫苗可以在公共衛生疫苗接種中發揮重要作用。」
賽諾菲和葛蘭素史克在對其第一代候選疫苗進行法規監管審查的同時，也開發了他們的次世代追加劑候選疫苗。關於次世代追加劑疫苗的完整數據將在未來幾週內提交給相關的醫藥法規監管機構，預計希望在今年底前完成審查。