李懿買4樓房不理長輩勸退 朋友爆料才知「被當盤子」
節目《同學來了》本集播出「想擺脫無殼蝸牛好難，在國外買房都比台灣簡單？」這主題讓正規畫買孝親房的主持人安心亞相當有感，因為疫情，好房子很少，但又不想勉強購入不是特別喜歡的房子，阿Ken則提出即使房價高漲，大多數人還是想買房，是因為租房子等於幫人家買房子、幫人家繳房貸，搞半天還是「無殼蝸牛」。
李懿推薦在自己家鄉買房，不僅對環境較熟悉，價格也和市中心差很大，像她在內壢老家買的房子，20坪的空間包含停車位只要700萬，但她卻自曝曾因買房淚灑代銷中心：「代銷中心的人跟我說現在只剩4樓，我自己看格局蠻喜歡就付訂金，而且4樓價錢比較優惠，那時候4樓開價1千萬，我就覺得這個價格我可以負擔，可是我爸媽都覺得4樓開價這樣太貴了，就勸退我，我就直接在代銷面前哭說我好想買房子，為什麼不能買？真的沒有其他樓層嗎？」不過讓李懿傻眼的是，有朋友比她晚去看房，卻買到6樓的房子，總價竟然還比4樓便宜。
來自日本的風田也曾想過在台灣買房，但比較過後發現，還是在日本買房比較容易：「台北平均房價破2500萬，東京1400多萬，貸款還可以貸到35年。」不過阿Ken卻很好奇工作穩定的風田，應該很有機會能在台灣買房才對，沒想到風田卻自曝：「我很便宜，我是很划算的藝人耶！」不過在場來賓岑永康就有在日本買房投資的經歷，他5年前僅花1100萬台幣，就買下位在大阪距離地鐵站僅3分鐘路程的透天厝，至今的投報率也穩定成長，而他也分享異國買房其實沒有想像中困難：「我把地段摸熟後，只要有麥當勞、超市、大公司，基本上就ok了！」