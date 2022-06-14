暴雨洪災重創黃石國家公園　34年來首度全面關閉

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黃石國家公園宣布閉園的時刻，正值園方準備慶祝成立150週年之際；與此同時，極度仰賴觀光業的地方社區，希望在歷經過去2年夏天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫旅遊限制後，遊客數量能反彈回升。
這也是自1988年大火後，黃石公園34年來首度關閉全部5個入口處。
美國國家公園管理局（National Park Service）表示，他們正致力疏散仍留在各處地點的遊客和員工，特別是黃石公園受創最嚴重的北側。
黃石公園園長蕭利（Cam Sholly）說：「北環線可能會關閉很長一段時間。」
根據美國全國公共電台（NPR），公園管理局官員在臉書上寫道，最近「史無前例的降雨」導致洪災發生。
國家公園管理局表示，黃石公園內普遍可見停電，初步評估發現園區內的許多道路不是被沖走、就是覆蓋岩石和泥土，還有一些橋梁也受損；黃石公園南區也有多條道路即將被淹沒，氣象預報說還會有更多降雨。
過去3天來突然飆高的夏季氣溫，也加速了冬季末暴風雪累積在公園較高海拔的積雪融化與逕流。
在陣亡將士紀念日（Memorial Day）週末假期開啟了美國的夏季旅遊旺季後僅2週，豪雨和融雪快速逕流為黃石國家公園帶來險惡的情況。黃石公園每年吸引約400萬觀光客到訪，以夏季遊客占大宗。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110614