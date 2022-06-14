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楊志良稱黨若有需要願出戰高雄　但最喜歡高金素梅

▲是否參選高雄市長，前衛生署長楊志良說若黨有需要他願意承擔、全力以赴，但他心目中的最喜歡的人選其實是高金素梅。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.14）
▲是否參選高雄市長，前衛生署長楊志良說若黨有需要他願意承擔、全力以赴，但他心目中的最喜歡的人選其實是高金素梅。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.14）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-14 15:32:53

前衛生署長楊志良昨（13）天在廣播節目上首度鬆口「只要黨有需要，身為終身黨員的他有義務承擔」，並在今天到高雄市議會拜會議長曾麗燕，暢談自己的防疫看法，對於他個人是否參選高雄市長，他說，他心目中的最喜歡的人選其實是高金素梅，至於他個人，若黨有需要他願意承擔、全力以赴。

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楊志良表示，陳其邁是台大公衛畢業，又是南部的諸侯，為何不派衛生所的公衛護士到老人家中施打疫苗並追蹤，疫苗注射率至少要跟韓國一樣達到九成，接著再談到，他接洽要捐贈千萬歐盟認證的快篩，政府擋下來，結果現在快篩出現問題。

▲前衛生署長楊志良今（14）天到高雄市議會拜會議長曾麗燕。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.14）
▲前衛生署長楊志良今（14）天到高雄市議會拜會議長曾麗燕。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.14）
楊志良表示，他這次來就是要拜託議員、議長，不要再讓民眾的身體健康受到傷害，一起監督陳其邁，選市長是之後的事情，他也擔心若他擔任市長受到議員監督，他不願意讓大家看輕，以為國民黨都沒人，當不當市長是其次，市民的生命健康跟生活最重要。

他並認為，張亞中、柯志恩都很好的人選，國民黨有國民黨的機制，雖然他對國民黨有很多意見，他做一個中國國民黨黨員，好多人跟他講說要他出來「拚一下」，所以他就出來「拚一下」、「PK一下嘛」，但心目中最喜歡、理想的人選其實是高金素梅，他並稱，如果他是朱立倫，他就拜託高金素梅加入國民黨，打敗陳其邁。

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