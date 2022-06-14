粽子挑選「6大配料」要注意　避免毒從口入

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海洋大學食品科學系陳建利助理教授提醒，乾貨要先仔細清洗、去除雜質，泡發時務必使用煮沸過的冷開水，以避免微生物污染，浸泡乾貨的水建議直接倒掉不再作為提味使用。
至於粽葉則先以流水清洗後，再放入鍋內煮滾，並蓋上鍋蓋浸泡至軟後再使用；處理時若發現怪味，可能是葉子被以化學藥品處理，建議不再使用。
包粽食材 挑選小技巧
選購散裝的南北貨上，陳建利助理教授指出，必須就外觀、氣味來進一步檢查品質，以下為各種包粽食材的挑選小技巧：
1.糯米
米粒完整、表面有光滑感為佳，採收一年後的老米因為水分低、黏性高，更適合包粽，但要注意，所謂的老米是儲放於米穀倉庫一年後才碾穀的老米。
2.蝦米
蝦米挑選三步驟為：眼睛看顏色、鼻子聞香氣，手觸摸蝦米，外觀應完整偏紅色，內部粉紅偏白。若顏色太鮮豔或有刺鼻味道，可能有泡化學藥品之疑慮，建議不要購買。
3.菜脯
挑選菜脯要避免顏色過白者，正常外觀為淺茶色或咖啡色，聞起來帶有蘿蔔香氣而無異味。由於菜脯鹽份普遍含量高，建議先以流動清水清洗後再以溫開水浸泡，以避免攝入過多的鈉。
此外，購買菜脯時選擇包裝、標示完整的產品；若挑選散裝菜脯，最好有品名及原產地，才較具保障。
4.花生
選用國產新鮮花生、真空包裝與標示完整者為佳，新鮮花生仁的顆粒飽滿、形狀完整，顏色偏白色或淡土色，聞起來沒有霉味或油耗味。
5.蛋黃
建議買新鮮完整、無破損的鴨蛋，鴨蛋殼應呈青色，外觀圓潤光滑，採買後可自行製作成包粽用蛋黃。若買市售已處理好的單純鴨蛋黃，則應挑選外觀完整無破損、色澤由外到內呈現黃至紅色，淺至深，越往裡面蛋心越紅，且販售處應有冷藏保鮮措施；買回後要立刻將蛋黃密封冷藏。
6.香菇
優先挑選有產銷履歷的香菇，外觀上宜厚實完整、菇傘邊緣內卷、摸起來有硬脆感而不是吸濕回軟的手感；若有霉味或發霉斑點皆應避免購買。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54095
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