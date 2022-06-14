COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

粽子挑選「6大配料」要注意　避免毒從口入

粽子挑選「6大配料」要注意　避免毒從口入
粽子挑選「6大配料」要注意　避免毒從口入

健康醫療網

2022-06-14 16:01:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】在許多人的心目中，最好吃的粽子，就是媽媽包的好滋味！食藥署叮嚀，粽子包好後要儘速蒸煮，蒸煮後立即冷卻並放入冷藏或冷凍保存，才可避免微生物孳生，確保食用安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
浸泡乾貨水不應使用　粽葉有異味要留意

海洋大學食品科學系陳建利助理教授提醒，乾貨要先仔細清洗、去除雜質，泡發時務必使用煮沸過的冷開水，以避免微生物污染，浸泡乾貨的水建議直接倒掉不再作為提味使用。

至於粽葉則先以流水清洗後，再放入鍋內煮滾，並蓋上鍋蓋浸泡至軟後再使用；處理時若發現怪味，可能是葉子被以化學藥品處理，建議不再使用。

包粽食材　挑選小技巧

選購散裝的南北貨上，陳建利助理教授指出，必須就外觀、氣味來進一步檢查品質，以下為各種包粽食材的挑選小技巧：

1.糯米

米粒完整、表面有光滑感為佳，採收一年後的老米因為水分低、黏性高，更適合包粽，但要注意，所謂的老米是儲放於米穀倉庫一年後才碾穀的老米。

2.蝦米

蝦米挑選三步驟為：眼睛看顏色、鼻子聞香氣，手觸摸蝦米，外觀應完整偏紅色，內部粉紅偏白。若顏色太鮮豔或有刺鼻味道，可能有泡化學藥品之疑慮，建議不要購買。

3.菜脯

挑選菜脯要避免顏色過白者，正常外觀為淺茶色或咖啡色，聞起來帶有蘿蔔香氣而無異味。由於菜脯鹽份普遍含量高，建議先以流動清水清洗後再以溫開水浸泡，以避免攝入過多的鈉。

此外，購買菜脯時選擇包裝、標示完整的產品；若挑選散裝菜脯，最好有品名及原產地，才較具保障。

4.花生

選用國產新鮮花生、真空包裝與標示完整者為佳，新鮮花生仁的顆粒飽滿、形狀完整，顏色偏白色或淡土色，聞起來沒有霉味或油耗味。

5.蛋黃

建議買新鮮完整、無破損的鴨蛋，鴨蛋殼應呈青色，外觀圓潤光滑，採買後可自行製作成包粽用蛋黃。若買市售已處理好的單純鴨蛋黃，則應挑選外觀完整無破損、色澤由外到內呈現黃至紅色，淺至深，越往裡面蛋心越紅，且販售處應有冷藏保鮮措施；買回後要立刻將蛋黃密封冷藏。

6.香菇

優先挑選有產銷履歷的香菇，外觀上宜厚實完整、菇傘邊緣內卷、摸起來有硬脆感而不是吸濕回軟的手感；若有霉味或發霉斑點皆應避免購買。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54095

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

本土＋66,189例　明起入境「3+4」上路！一圖看懂注意事項

賽諾菲新「次世代疫苗追加劑」　BA.1和BA.2中和抗體倍增

因疫情暫緩就醫？　亞東醫警告「延後治療下場」

富樂快篩遭魚目混珠別再用！藥師教「2點」正確選購方法

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀