本土＋66,189例　明起入境「3+4」上路！一圖看懂注意事項

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個案縣市分布
- 臺中市10,210例
- 高雄市9,625例
- 新北市7,857例
- 臺南市6,288例
- 彰化縣5,239例
- 桃園市4,898例
- 臺北市4,195例
- 屏東縣3,249例
- 雲林縣1,861例
- 苗栗縣1,681例
- 南投縣1,650例
- 新竹縣1,609例
- 嘉義縣1,418例
- 宜蘭縣1,295例
- 新竹市1,155例
- 花蓮縣962例
- 嘉義市912例
- 基隆市832例
- 臺東縣787例
- 澎湖縣250例
- 金門縣126例
- 連江縣20例
指揮中心指出，今日新增123例本土病例死亡個案，為62例男性、61例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、119例具慢性病史、79例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月3日至6月12日，死亡日期介於5月21日至6月12日。
針對死亡個案特例，醫療應變組副組長羅一鈞說明，40多歲個案今天有6位，其中2人沒有慢性病史，都為男性，分別接種1劑、3劑疫苗，比較特別的病程是，第一位40多歲男性接種過3劑疫苗，5月23日因症採檢隔天確診陽性，5月30日完成居家照護解隔，但隔天就被發現突然昏迷緊急送醫，不治身亡，經司法相驗結果是因新冠感染的心肺衰竭。
另外一位40多歲接種一劑疫苗男性，羅一鈞補充，個案在5月22日採檢確診，也完成居家照護。6月4日發燒呼吸喘，再度就醫，轉院途中不幸在6月5日過世，行政相驗死因判定為新冠肺炎，上述2例發病日都距離死亡日較久，1人是距離9天、另1人相隔發病日14天死亡，死因都是司法、行政相驗研判，事實上和新冠關聯性有待釐清，但因都有提及新冠肺炎診斷，故列為死亡個案。
境檢疫天數放寬「3+4」明起上路
針對明起入境旅客檢疫放寬，副指揮官陳宗彥表示，目前規定入境者在登機前檢應附48小時PCR檢驗證明，二為入境後先做深喉唾液PCR採檢。
陳宗彥說明，現有的檢疫措施為7天居家檢疫、7天自主健康管理，明天上路的「3+4」則是調整原本的的第1個7天，民眾可選擇1人1戶或到防疫旅宿，原則上要在同一檢疫地點完成。
檢疫後4天要快篩陰性才能外出，陳宗彥強調，且要全程配戴口罩、維持社交距離，除工作或必要採買外，「非必要不得外出」，也不能參加活動。至於商務履約需求者，從事參訪、演講、開會等要全程戴口罩、維持社交距離，若有獨立空間，或與特定商務對象可共餐，不過建議要架設隔板並維持社交距離。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54120
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