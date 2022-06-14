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2天就1次！準歌王「全裸神聖時光」　爆摸這裡就能增桃花

▲黃宣分享入圍金曲獎、擔任紅毯主持人心情。（圖／記者王嘉鴻攝, 2022.06.14）
▲黃宣分享入圍金曲獎、擔任紅毯主持人心情。（圖／記者王嘉鴻攝, 2022.06.14）

記者吳雨婕/台北報導

2022-06-14 16:01:062022-06-14 16:03:21

入圍第33屆金曲獎三項大獎，且受邀擔任星光大道主持人的歌手YELLOW黃宣，於今（14）日舉辦「DEAD OR ALIVE」演唱會記者會。黃宣在記者會上分享入圍以及擔任主持人的心情。

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叩關歌王的黃宣，談到入圍「最佳華語男歌手」心情，笑說：「在我心中我已經是歌王了，入圍就是肯定，入圍當下覺得已經得獎了。」身為入圍者又擔任金曲獎星光大道主持人的他，透露當主持人很興奮，原因很無厘頭：「終於可以合理正當騷擾入圍者，用我的方式去祝福他們，藉由這個在交流的過程，知道他們的喜好，很享受在其中，我看入圍直播當天比較緊張啦。」

▲黃宣分享入圍金曲獎、擔任紅毯主持人心情。（圖／記者王嘉鴻攝, 2022.06.14）
▲黃宣分享入圍金曲獎、擔任紅毯主持人心情。（圖／記者王嘉鴻攝, 2022.06.14）
由於外界非常關注金曲獎，所以主持人的一舉一動都受到放大檢視，黃宣霸氣表示，不會去擔心被網友罵，「我沒有擔心，不會控制大家怎麼想我，一直以來不會對於網友評論當作考量，除非我說話傷到人，對別人不禮貌、不尊重人，我會自己檢討、反省，希望網友給我鼓勵，不要動不動就罵人！」他也透露目前已經在進行金曲相關工作，開始做功課了。

一直以光頭造型示人的黃宣，金曲獎依舊不改風格，他提到每2天會刮一次頭髮，「那是一個神聖的時光，大約是10至15分鐘，會全裸進行。」他還自爆只要摸過他的光頭就會增加異性緣，一語說完，他自嘲：「我看起來像神棍了，講這個更像了！」

▲黃宣分享入圍金曲獎、擔任紅毯主持人心情。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.06.14）
▲黃宣提到只要摸了自己的光頭，就可以增加桃花。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.06.14）

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