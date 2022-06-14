七旬翁踢球致前十字韌帶受傷　「膝關節鏡手術」重拾動力

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羅東博愛醫院院長暨骨科醫師葉文凌表示，膝蓋關節是人體最大的關節，活動度大，同時可承受人體10倍的體重，膝關節周遭分別有四條韌帶，一條在膝關節前，一條在膝關節後，前十字韌帶與後十字韌帶則呈X狀交錯位於膝關節內，其中前十字韌帶最容易受傷，尤其是運動員，一旦受傷，輕者膝蓋腫脹，嚴重者疼痛難耐。
膝關節鏡手術傷口小、疼痛少 術後隔天可出院
葉文凌說明，上述患者的膝關節傷害，是透過關節鏡微創手術完成韌帶重建與軟骨移植，膝關節鏡手術傷口小、疼痛少、復原時間短，術後隔天就可以出院、解除疼痛症狀，且大約一個月後就可以慢慢再回到足球場上活動。且患者原以為要在病床上躺個幾天，沒想到術後隔日就可以下床走動，讓他對手術成果很滿意。
細長內視鏡協助修復重建 診斷治療精準到位
此外，關節鏡手術透過細長的內視鏡進入膝關節中，讓X光片上無法顯示的膝蓋內結構如：半月板、前後十字韌帶及關節軟骨等組織無所遁形，手術時，醫師透過畫面，可直接針對關節內受傷部位進行修補與重建，使診斷與治療精確到位，且傷口小，可讓患者以最快速度回到工作岡位、恢復原有生活，為關節鏡手術的最大好處。
復健、藥物無效 可考慮手術治療
葉文凌提醒，目前關節鏡手術除了部分耗材需自費外，手術本身可申請健保給付，建議若膝蓋或身體其他關節有疼痛症狀，長期透過休息、復健或注射藥物皆無效，可考慮以手術方式接受治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54096
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