台大醫院引進新興技術REBOA成功救治車禍病患

台大醫院雲林分院 REBOA 小組，成功救治一名因車禍導致骨盆腔嚴重變形併有出血性休克的青年，歷經近半年多次的手術與復健治療，現今已恢復健康，病人與家屬今出席記者會感謝醫療團隊的全力救治與付出。

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台大醫院雲林分院去年底接獲緊急轉診電話，一名 22 歲的男性騎機車與另一機車騎士相撞，發生車禍造成骨盆腔嚴重變形，因在救護車上大出血且有休克現象需要緊急治療，外傷中心主任林鎮江接獲通知後立即啟動外傷小組及 REBOA 小組待命。病人抵達急診時已經呈現嚴重休克狀態，經由緊急的 REBOA 救治技術，暫時穩住了生命跡象。病人藉由後續的動脈血管栓塞治療術和 3 次的骨折手術治療，歷經了 1 個月的漫長治療終於健康出院，經過 3 個月的復健治療，現今已經恢復健康行走自如。

▲台大醫院雲林分院副院長馬惠明(左一) 外傷中心主任醫師林鎮江(右一)與病人及家屬合影（圖／記者張振興攝，2022,06,14）

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，台大醫院雲林分院為在地唯一具有重度級急救能力之團隊及具備大量輸血流程與設備之醫院， 24 小時提供主治醫師層級的醫療服務，能迅速且有效地急救和治療嚴重外傷的病患。有鑑於重大外傷造成的致死原因大部分為出血性休克，為了精進外傷中心醫師的技術，由副院長馬惠明率領外傷中心主任醫師林鎮江及副主任醫師周俊志等在內共 5 位醫師，遠赴美國馬里蘭大學醫學中心以及亞當斯考利創傷中心，培訓完整的 REBOA 課程及實際模擬操作。台大醫院雲林分院為當時全台第一個成立 REBOA 團隊的醫院，提供中台灣地區重大外傷的全力守護。