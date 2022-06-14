湯姆克魯斯就要他演《捍衛戰士2》 落選公雞反變劊子手
湯姆克魯斯36年後在《捍衛戰士：獨行俠》飾演軍校教師，培訓12個美國最優秀的飛行員，片中飾演菁英型飛官「劊子手」的演員格蘭鮑威爾（Glen Powell），爭取飾演呆頭鵝的兒子「公雞」失利，本來想退出演出，但是湯姆克魯斯打電話慰留，重新賦予「劊子手」關鍵作用，成功打造一個迷人角色。
格蘭鮑威爾當時爭取《捍衛戰士2》呆頭鵝的兒子「公雞」，與麥爾斯泰勒、尼可拉斯霍特進入最後三強，後來輸給麥爾斯泰勒，沒想到湯姆克魯斯直接打電話給格蘭鮑威爾，稱讚他試鏡表現得很好，他受寵若驚道：「沒有一個電影明星會打電話給沒得到角色的人，他們通常不想傷到別人的心。」
湯姆克魯斯和導演、編劇，屬意格蘭鮑威爾飾演另一個角色「劊子手」，最初的劇本裡這個人驕傲自大，沒有一絲人性的軟弱面，格蘭鮑威爾沒興趣接演，但是湯姆克魯斯沒有放棄說服，他告訴格蘭鮑威爾，「第一部《捍衛戰士》在講一個男人的成年之旅，這一部是講述男人面臨被淘汰的年齡危機，我們希望在你身上保留『獨行俠』的精神，一個意氣風發、相信自己是史上最強海軍的人。」
在湯姆克魯斯打了數通電話之後，格蘭鮑威爾接受了劊子手的角色，他的詮釋更接近於第一版的「冰人」，格蘭鮑威爾說：「你可以把整個演藝生涯都拿來演一些名不見經傳的電影主角，但是在偉大的電影裡，即使演個小角色，也是一個更有價值的追求。」