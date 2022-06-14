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中國強調台海非「國際水域」　專家：意在合理化武統

▲中國外交部發言人汪文斌宣稱「台灣海峽不是國際水域」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部發言人汪文斌宣稱「台灣海峽不是國際水域」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-14 17:41:21

中國外交部發言人汪文斌13日在記者會上表示，中國對台灣海峽享有主權，直指國際海洋法上沒有「國際水域」這一說法，更警告「相關國家」，不要以此操弄「涉台」問題。但有專家分析指出，中國在此時做出相關表示，很有可能是為了強化五桶台灣的合法性。

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根據《自由亞洲電台》報導，「台灣海峽不是國際水域」的這種說法，在中國官方表述中已經屢見不鮮，近來《彭博社》也指出，中共軍方近幾個月與美國軍方會面時，也多次針對此事進行強調，因而引起美國政府的警覺。

報導引用美國政府網站指出，「國際水域」常被用於非正式表達一國領海之外的水域。而1982年《聯合國海洋法公約》中規定，領海範圍為離岸12海里，至於200海里內則為專屬經濟區，因此這意味著，台灣海峽大部分水域為中國或台灣的專屬經濟區，屬於國際水域，其它國家享有航行和飛越的自由。

全球台灣研究中心副執行主任鄭哲軒（John Dotson）認為，中國這次再強調沒有「國際水域」的說法，實際上是在混淆視聽，「領海和專屬經濟區是不一樣的，但中國政府歷來都想把兩者當作同一個東西。」鄭哲軒強調，最近中國對外摩擦加劇，包括以軍機騷擾他國飛機，推測汪文斌的言論，與中國近期舉動有內在關聯性。

美中防長會晤上週於新加坡落幕，雙方交鋒激烈，美國防長奧斯汀強調要維護台海和平穩定，敦促中國不要對台灣採取進一步破壞穩定的行動。但是中國國防部吳謙會則在會後表示，如果有人膽敢把臺灣分裂出去，中國軍隊必將「不惜一戰」。

美國聖湯瑪斯大學國際研究與當代語言學系主任葉耀元分析，中國一直想要在法理上論證，封鎖台海有合法性基礎，假若台海戰爭爆發，可能從國際法的角度，威脅他國不可介入，然而葉耀元直言，中國想強化武統台灣的合法性，但這種合法性不被多數國家接受。

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