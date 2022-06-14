鋒面雨彈明起炸2天！3大降雨熱區要小心 週五放晴悶熱
今（14）日受到西南風沉降增溫影響，花東地區再次出現焚風，台東太麻里在下午2時34分出現攝氏39.2度的極端高溫，台北市社子也有攝氏36.8度，其他地區高溫也都在攝氏33到35度左右。但這樣的天氣型態即將改變，中央氣象局簡任技正伍婉華指出，明（15）日北方的鋒面系統會稍微南移到台灣北部海面，加上西南風影響，西半部地區天氣將變得不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，東部地區上半天維持多雲，午後有局部短暫雷陣雨。特別提醒明天午後，中部以北地區、花東及南部山區可成有局部大雨發生機率，民眾外出記得攜帶雨具。
伍婉華指出，這波鋒面南移預計將影響到週四（6/16），除了本島天氣不穩定以外，外島的馬祖及金門由於正好位在鋒面帶上，很可能出現短延時強降雨，要特別提醒民眾留意。另外，週四清晨到上午這段期間，中部以北沿海地區以及澎湖可能有局部較大雨勢發生機率。
整體而言，週五之後鋒面又會逐漸遠離，台灣附近轉為偏南風影響的環境，各地天氣稍微回穩放晴，只有迎風面的中南部及台東有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後都有局部短暫雷陣雨，這樣的天氣型態可以持續到下週一（6/20）。
至於氣溫方面，除了週三、週四兩天受到降雨的關係稍微降溫以外，未來一週其他時間各地大多都是高溫悶熱，西半部地區高溫約攝氏33到34度，東部地區高溫約攝氏31到34度。