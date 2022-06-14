中職／明星賽票選第一！王威晨暫居人氣王

2022台灣精品中華職棒明星對抗賽的網路票選活動正如火如荼進行，截至6月13日為止，總投票數為7,214,342票，由中信兄弟三壘手王威晨以241,831的票數，暫居「人氣榜」第一名，同樣來自中信兄弟的游擊手江坤宇、救援投手李振昌，兩人分別以238,014票、234,964票緊追在後，今年的人氣王寶座可說是名符其實的兄弟鬩牆，競爭激烈。
中華職棒明星賽網路票選活動於5月18日開跑，在進行近一個月的網路票選活動中，中信兄弟隊長王威晨，目前241,831的高票暫居人氣王寶座的；統一7-ELEVEn獅由當家人氣外野手陳傑憲，以162,668票拿下最高票；樂天桃猿外野手陳晨威以81,492票，位居樂天桃猿的領先位置；外野手郭天信勇奪118,943票數，成為味全龍的第一高票；另外去年球季拿下「年度新人王」的曾峻岳，則是以65,146的票數，暫居富邦悍將榜首。
在全壘打大賽的票選部分，中信兄弟許基宏以202,945票暫居領先地位，緊追在後的則是今年傷癒歸隊的隊友張志豪(189,468票)以及轉隊後人氣不減的「大師兄」林智勝(188,144票)。
睽違兩年舉辦的中華職棒明星對抗賽，將於7月30、31日在台中洲際棒球場舉行，歡迎所有球迷把握時間持續踴躍投票，為自己支持的球員投下最神聖的一票，也誠摯邀請球迷們在明星賽當天一同進場參與盛事。