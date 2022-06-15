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2PM俊昊衣衫不整　身體被《大長今》女神看光光！

▲李俊昊憑《衣袖紅鑲邊》奪下百想視帝。（圖／東森）
▲李俊昊憑《衣袖紅鑲邊》奪下百想視帝。（圖／東森）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-15 07:30:00

熱門韓劇《衣袖紅鑲邊》由2PM成員李俊昊、李世榮主演，劇中一場沐浴橋段令粉絲看了直呼害羞，李俊昊在開拍前就積極控制飲食，靠雞胸肉與地瓜養肌，飲食控制長達一年，李俊昊直到開拍前一天就不喝水，而身處「搖滾區第一排」的李世榮擔心李俊昊會尷尬，默默將視線移開，但兩人一對到眼卻忍不住笑場，李世榮形容他的王字腹肌很勻稱，被虧「根本看光了」。

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▲據中，李俊昊對李世榮施展霸道攻勢。（圖／東森）
▲劇中，李俊昊（右）對李世榮施展霸道攻勢。（圖／東森）
李俊昊則坦言拍這場戲有些不自在，身為君王必須維持高雅，不能讓人看到衣衫不整的模樣，但拍攝時身上穿著浴袍，在宮女的服侍下沐浴，一切的感覺都很陌生，而這場戲拍了10幾個小時，笑說：「這溫度很適合睡覺。」

李俊昊劇中飾演朝鮮正祖「李祘」，過去李瑞鎮、蘇志燮、玄彬等人都曾演過李祘，李瑞鎮曾在《尹Stay》中被外國旅客稱讚是「朝鮮最帥君王」，也因為他的版本太過經典，一開始外界還擔心李俊昊的演出沒說服力，日前李瑞鎮受訪時幽默回應：「現在李祘就是俊昊！」大方肯定後輩的演技。

童星出身的李世榮曾以《大長今》的「小今英」一角為人熟知，古裝扮相在她身上一點都不違和，這回她在《衣袖紅鑲邊》中化身堅強機智、不願為愛情與榮華富貴捨棄自我的宮女「成德任」，和李俊昊上演甜蜜又虐心的宮廷戀曲。《衣袖紅鑲邊》平日晚間11點在東森戲劇台播出。

▲李俊昊（左）露腹肌李世榮不敢直視。（圖／東森）
▲李俊昊（左）露腹肌，李世榮不敢直視。（圖／東森）

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