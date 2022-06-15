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房市／信義房屋率先獲淨零標章「綠級」　房仲業唯一

▲台灣永續能源基金會14日舉行淨零標章授證典禮，信義房屋副總經理周莊雲(中)代表領取淨零標章。（圖／NOWnews資料照片）
▲台灣永續能源基金會14日舉行淨零標章授證典禮，信義房屋副總經理周莊雲(中)代表領取淨零標章。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-15 08:00:00

信義房屋首度獲淨零標章！台灣永續能源基金會14日舉行淨零標章授證典禮，此標章率先由國內致力永續的15家企業獲得，其中，信義房屋是房仲業唯一授證代表，與友達光電、玉山金控等科技、金融業指標企業齊名，主辦單位表示，此次申請淨零標章的企業與機構展現了對淨零目標的決心，優異的永續績效有目共睹。

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台灣永續能源基金會去年與各大企業發起台灣淨零行動聯盟，持續推動企業邁向淨零目標，而《淨零標章》首批經確證通過、獲頒「綠級」標章企業及機構計15個，包括玉山金控、台新金控、友達光電、中強光電、中鼎集團、亞洲水泥等金融業、科技業指標企業，信義房屋則是唯一獲此標章的房仲業者。

主辦單位表示，淨零標章的核發是依申請機構的「辦公室據點」、「服務據點」、「生產據點」等據點達成淨零的等級、每年進行確證審查後 ，分別授予申請機構「綠級」、「銅級」、「銀級」、「金級」及最高「鑽石級」等不同級別標章 。

信義房屋表示，雖然非排碳大戶，但極端氣候影響的是每家企業、每一個人，不會因為是服務業就避免衝擊，因此信義房屋去年率先參與台灣淨零行動聯盟，承諾2030年達成淨零排放、2050年全集團淨零排放的永續目標。  

信義房屋的用電碳排佔了九成以上，因此節能減碳採用「綠色能源系統管理」，先從總部大樓出發，2012年引進日本UBITEQ節能管理系統，針對整棟大樓的溫度、照明等各種能源耗用進行監控，並進一步延伸至近500間分店配合執行，若某家分店電費明顯超支，相關單位會隨即為該分店汰舊換新、更新節能設備。

不僅如此，早在2010年，信義房屋即開始著手溫室氣體盤查與計算，從2010年到2021年，信義房屋的店數從323家增加至485家，成長50.2%，員工人數由3416人增加至5092人，成長49.1%，組織規模擴大，但整體用電碳排放量減少38%，人均用電碳排放量更減幅高達58.3%。

而面對日益嚴峻的氣候變遷風險，信義房屋由上而下推動氣候變遷治理，自2020年導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)框架，今年更發布TCFD報告書，取得英國標準協會（BSI）查核獲Level-5+最高等級，為全球不動產企業第一家。

信義房屋表示，帶給利害關係人一個「永續好生活」，是40周年時，對自己期許的經營願景，因此未來也會在嘗試更多淨零做法，持續朝共好創新努力。

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