房市／信義房屋率先獲淨零標章「綠級」　房仲業唯一

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主辦單位表示，淨零標章的核發是依申請機構的「辦公室據點」、「服務據點」、「生產據點」等據點達成淨零的等級、每年進行確證審查後 ，分別授予申請機構「綠級」、「銅級」、「銀級」、「金級」及最高「鑽石級」等不同級別標章 。
信義房屋表示，雖然非排碳大戶，但極端氣候影響的是每家企業、每一個人，不會因為是服務業就避免衝擊，因此信義房屋去年率先參與台灣淨零行動聯盟，承諾2030年達成淨零排放、2050年全集團淨零排放的永續目標。
信義房屋的用電碳排佔了九成以上，因此節能減碳採用「綠色能源系統管理」，先從總部大樓出發，2012年引進日本UBITEQ節能管理系統，針對整棟大樓的溫度、照明等各種能源耗用進行監控，並進一步延伸至近500間分店配合執行，若某家分店電費明顯超支，相關單位會隨即為該分店汰舊換新、更新節能設備。
不僅如此，早在2010年，信義房屋即開始著手溫室氣體盤查與計算，從2010年到2021年，信義房屋的店數從323家增加至485家，成長50.2%，員工人數由3416人增加至5092人，成長49.1%，組織規模擴大，但整體用電碳排放量減少38%，人均用電碳排放量更減幅高達58.3%。
而面對日益嚴峻的氣候變遷風險，信義房屋由上而下推動氣候變遷治理，自2020年導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)框架，今年更發布TCFD報告書，取得英國標準協會（BSI）查核獲Level-5+最高等級，為全球不動產企業第一家。
信義房屋表示，帶給利害關係人一個「永續好生活」，是40周年時，對自己期許的經營願景，因此未來也會在嘗試更多淨零做法，持續朝共好創新努力。