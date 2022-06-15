樹癌症「褐根病」氾濫　台灣首創「米格魯犬」檢測病徵

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領犬員祁文浩表示，獲選做為褐根病偵測犬是有條件的，首先是牠們的個性，必須沒有攻擊性、高社會化、嗅聞能力強、體能好等，每隻偵測犬都必須經過1年半至2年的訓練，並取得室內考訓90分以上成績，才能投入勤務。米格魯犬一天工作時間約4-5小時，夏天若氣溫超過30C時，牠會喘而影響準確度，就必須休息，所以夏季只會在清晨5時至8時作業。
祁文浩說，臺灣是全球首個將米格魯犬應用在偵測褐根病作業的國家，最初是由其父祁偉廉與中研院物理所人員於十多年前共同進行米格魯犬對紅火蟻的偵測項目，在獲得成效後，正逢園藝界也發現樹木褐根病問題日漸嚴重，於是祁偉廉著手訓練米格魯在褐根病方面的偵測能力，並與臺北市政府公園處於103年展開合作，針對北市樹木的褐根病進行檢測。
公園處方面補充說明，表示褐根病為熱帶及亞熱帶地區林木之重要根部病害，主要病徵位於根部，因此罹病樹木在外觀上往往沒有顯著的症狀，一直到褐根病菌絲擴散到地面或樹木倒伏了，才能發現樹木已罹患褐根病。
公園處坦言，因為目前尚無快速且非破壞性的褐根病檢測方式，為了能及早發現褐根病，防止樹木無預警倒伏，公園處除了每月目視觀察外，並加強褐根病熱區(近期曾發現病株) 巡查，更擴大利用偵測犬嗅聞褐根病的能力，針對熱區全面檢視，期能及早發現罹病植株，並進行後續防治，降低樹木倒伏的危害風險。