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餐廳業者尋找「陽過」　出示隔離證明送「神鵰俠侶羊排」

▲Mega 50推出「尋找陽過」專案，確診康復者出示隔離證明，到50樓Café自助餐廳消費送神鵰俠侶羊排。（圖／業者提供）
▲Mega 50推出「尋找陽過」專案，確診康復者出示隔離證明，到50樓Café自助餐廳消費送神鵰俠侶羊排。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-15 11:00:00

北部地區疫情開始趨緩，不少確診者都已康復，恢復正常生活，從百貨商場、餐廳、美食街都能感受到人流回籠。飯店、餐飲業者紛紛開跑「無敵星星」優惠方案，盼吸引更多顧客上門。Mega 50今（15）日起推出「尋找陽過」活動，只要是曾確診新冠的康復者，到Mega 50旗下三間任一餐廳消費，出示隔離證明就送特製餐點或飲料。

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Mega 50今（15）日起展開為期一個月的「尋找陽過‧來就送」專案，凡曾確診為陽性的新冠康復者，到位於48樓的「望月樓」粵菜餐廳消費，加送市價200元的「黯然銷魂飯」，內含標配的蜜汁叉燒及荷包蛋。

▲左至右為望月樓的黯然銷魂飯、Asia 49的小龍女涼茶、50樓Cafe的神鵰俠侶羊排。（圖／業者提供）
▲左至右為望月樓的黯然銷魂飯、Asia 49的小龍女涼茶、50樓Cafe的神鵰俠侶羊排。（圖／業者提供）
49樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」推出特調無酒精「小龍女涼茶」（市價200元），結合金桔、陳皮與菊普茶，入喉逸出薄荷的涼感尾韻，到店消費並出示隔離證明就能免費喝。

頂樓的「50樓Café」自助餐廳則端出「神鵰俠侶羊排」（市價250元）要送給「陽過」。三間餐廳的特製餐點皆有限量，當日送完為止，因此建議先事先去電訂位，告知欲使用方案及用餐人數，以免白跑一趟。

看好「無敵星星」顧客趨勢來臨，台灣在地的段純貞牛肉麵也自今（15）日起推出主餐升級「經典套餐」的全新優惠，6樣主餐加價64元起，就能有滷水拼盤、黃金泡菜兩種小菜雙拼，並搭配飲品或限定湯品。

例如主食「麻辣蒜味牛肉麵」單點195元，升級經典套餐是259元，多加64元多了滷水拼盤、黃金泡菜及40元飲料一杯。開賣首三日（6月15日至17日）再加碼促銷，在全台指定10家門市，點兩組「經典套餐」送價值270元的「半筋半肉牛肉麵即食包」1盒，每日限量、送完為止。

▲段純貞6道主餐可加價升級為「經典套餐」，多了滷水拼盤、黃金泡菜兩種小菜雙拼。（圖／業者提供）
▲段純貞6道主餐可加價升級為「經典套餐」，多了滷水拼盤、黃金泡菜兩種小菜雙拼。（圖／業者提供）

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