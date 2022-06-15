餐廳業者尋找「陽過」 出示隔離證明送「神鵰俠侶羊排」
北部地區疫情開始趨緩，不少確診者都已康復，恢復正常生活，從百貨商場、餐廳、美食街都能感受到人流回籠。飯店、餐飲業者紛紛開跑「無敵星星」優惠方案，盼吸引更多顧客上門。Mega 50今（15）日起推出「尋找陽過」活動，只要是曾確診新冠的康復者，到Mega 50旗下三間任一餐廳消費，出示隔離證明就送特製餐點或飲料。
Mega 50今（15）日起展開為期一個月的「尋找陽過‧來就送」專案，凡曾確診為陽性的新冠康復者，到位於48樓的「望月樓」粵菜餐廳消費，加送市價200元的「黯然銷魂飯」，內含標配的蜜汁叉燒及荷包蛋。
49樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」推出特調無酒精「小龍女涼茶」（市價200元），結合金桔、陳皮與菊普茶，入喉逸出薄荷的涼感尾韻，到店消費並出示隔離證明就能免費喝。
頂樓的「50樓Café」自助餐廳則端出「神鵰俠侶羊排」（市價250元）要送給「陽過」。三間餐廳的特製餐點皆有限量，當日送完為止，因此建議先事先去電訂位，告知欲使用方案及用餐人數，以免白跑一趟。
看好「無敵星星」顧客趨勢來臨，台灣在地的段純貞牛肉麵也自今（15）日起推出主餐升級「經典套餐」的全新優惠，6樣主餐加價64元起，就能有滷水拼盤、黃金泡菜兩種小菜雙拼，並搭配飲品或限定湯品。
例如主食「麻辣蒜味牛肉麵」單點195元，升級經典套餐是259元，多加64元多了滷水拼盤、黃金泡菜及40元飲料一杯。開賣首三日（6月15日至17日）再加碼促銷，在全台指定10家門市，點兩組「經典套餐」送價值270元的「半筋半肉牛肉麵即食包」1盒，每日限量、送完為止。