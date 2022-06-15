巷仔內／Su-57 投入俄烏戰爭　實戰驗證兼推銷產品

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第五代戰機的定義美俄都有差異，俄國定義為「超隱身、超音速巡航、超機動、超視距、超資訊化」，目前已服役的第五代戰機包括美國F-22、F-35、中國殲20與俄羅斯Su-57戰機，其中僅只有殲20沒有實戰經驗。俄羅斯在烏克蘭戰場動用Su-57戰機，可以利用其雷達匿蹤特性攻擊烏克蘭的第四代戰機與防空系統。
另一個用意是向國際上潛在客戶展示性能。印度在2012年出資2.95億美元與俄羅斯一同研發第五代隱形戰機（Fifth Generation Fighter Aircraft，FGFA）FGFA計劃以T-50戰鬥機為基礎，合作研發新戰機。隨著中國殲20與殲31隱形戰機相繼亮相後，印度一度將T-50戰機視為對抗解放軍研發中隱形戰機的利器，預計採購144架。
但是FGFA研發過程中遭遇面臨不斷，印度空軍官員在2014年時卻指出，T-50的組裝不可靠、航電系統不如西方戰機、雷達匿蹤能力也讓人不滿意，甚至整體性能不如中國大陸的隱形戰機。俄國方面曾安排為印度專家展示T-50的空中性能，但最終卻以飛機著火收場。FGFA計劃目前處於暫停開發狀態，至2018年計畫暫停前印度已投入數十億美元。
印度內部有出現應該向美國購買F-35隱形戰機的呼聲。不過，印度使用S-400防空飛彈系統，美國擔憂F-35戰機相關參數洩漏給俄羅斯，出售機率不高。華府就是以土耳其購買S-400飛彈為由，片面終止出售F-35戰機給土耳其。若Su-57戰機能通過俄烏戰爭的實戰考驗，或許可以給予印度重啟計畫的信心。
另外，蘇霍伊集團在2021年莫斯科航空展期間展出計畫代號為「將死」（Checkmate）的新版第五代戰機。根據官方提供的數據，新戰機Su-75將是一款比現役的Su-57平價，且迷你的單發動機戰機，主要市場對手為美國F-35戰機，未來客戶可能為越南、印度與非洲各國，製造商期盼透過Su-57的戰場表現，證明俄羅斯的第五代戰機可以勝任現代戰爭需求。