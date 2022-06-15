常見隆鼻手術失敗4大原因，邱大睿醫師：如何挽救與避免？

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之所以會造成上述隆鼻手術臨床失敗狀況，邱大睿醫師依據在業界多年的觀察，歸類為以下這4大類原因：
1.術後感染與發炎
邱大睿醫師表示，隆鼻手術產生感染的機率高於其他手術，這是因為隆鼻手術多半需要放置假體，而鼻腔黏膜本身組織十分薄，而且會持續不斷分泌黏液，無法使用消毒液進行消毒，並維持長時間的無菌狀況，一旦鼻腔黏膜組織稍有受損，細菌即有入侵的機會而引起假體感染。而當感染狀況發生時，就必需將人工假體或植入物取出，待感染問題完全獲得控制，才能進行評估重建。
想要避免隆鼻手術失敗，降低感染，選擇合適的植入物，是非常重要的！而自體肋軟骨材質由於是取自患者身體，則沒有排斥問題，若患者本身有敏感體質，則以選擇自體肋軟骨為佳。
2.醫師專業經驗不足
整形手術有其複雜度與專業度，並非任何科別的醫師都能勝任，一定要由經驗豐富的整形外科醫師執行。邱大睿醫師建議民眾想要隆鼻之前，可以先蒐集隆鼻手術方式與醫師的相關專長資訊，包含醫師的執業年資、案例多寡、擅長手術項目等，並且可以找幾位專業醫師進行門診諮詢，針對醫師提供的手術建議做比較，也可從醫師過往的隆鼻案例中挑選自己喜歡的案例，並進一步討論是否適合自己。
3.患者期待與本身條件不足
每個人的臉型、五官比例都是獨一無二的，還有皮膚的厚薄度也不同，邱大睿醫師舉例，帥氣的明星鼻型，套到患者臉上，並不一定協調好看，而且，也不是每一種植入物與手術方式，每一個患者本身的條件都能有操作空間，除了患者要有正確的認知，避免過度的期望外，專業醫師也要清楚明確的告知說明，不能讓患者有錯誤期待，或是勉強執行，這樣才能降低隆鼻手術失敗的機率。
4.術前術後照護未落實
臨床上有些隆鼻手術失敗的案例是與術前術後的照護不足有關的！要避免隆鼻手術失敗，手術前後一定要戒菸，而且要睡眠充足，避免熬夜；術後也要依照醫師囑咐服用抗生素等藥物，按時冰敷，避免熬夜、飲酒、抽菸、摳抓鼻子、擠痘痘與粉刺，才能讓手術後的鼻部組織順利消腫修復，呈現隆鼻手術的成果。▲邱大睿醫師為患者取自體肋軟骨，做為隆鼻手術植入物。
隆鼻手術整形，畢竟是侵入式的手術行為，邱大睿醫師建議愛美人士應該謹慎看待，除了必需在合法立案的專業醫療院所進行，選擇經驗豐富、有美學素養的專業外科醫師評估進行之外，術前也要多方評估，除了尊重專業醫師的評估建議，也要充分表達自己的需求與期待，雙方進行良性溝通，在達成共識規劃手術後，術前術後確實遵照醫囑落實相關照護工作，如此才能將隆鼻手術失敗的風險降到最低，並獲得接近自己預期的美鼻成果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54091
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