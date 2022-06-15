及早治療「糖尿病」減緩心腎風險！ 可望大幅減少健保支出

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腸泌素可降低6成心血管病變機率 病友卻「看得到、用不到」
在國際最新治療趨勢中，建議醫師優先評估糖友的心腎功能，將對心腎具保護效用的腸泌素與SGLT2i藥物提前使用，研究顯示，及早介入治療可減少62%的心血管病變機率，長期更能有效減緩糖友失能或死亡風險。腸泌素藥物可從源頭控管食慾，幫助糖友建立良好飲食習慣，更可在血糖控制外，額外減少14%的心血管疾病、21%的腎病變與12%的死亡率，是各指引建議的優先治療選擇。
不過，以健保給付現況來看，糖友必須糖化血色素達8.5％、時間長達六個月，或已發生重大心血管疾病才符合給付，李弘元指出，健保規範目前與臨床狀況比較有落差，糖化血色素8.5％是非常高的數字，多數醫師不會眼睜睜看著糖尿病人血糖持續這麼高而不調整藥物，導致病友使用腸泌素治療的機會因此大幅減少，可以說是「看得到、用不到」。
使用腸泌素治療「核心疾病」 有望大幅減輕健保負擔！
蔡世澤表示，台灣每年新發透析糖友中有約4成肇因為糖尿病，另一方面，全球糖友中約有三分之一罹患心血管疾病、高達5成死因可歸因於糖尿病，顯見積極控制糖尿病這項「核心疾病」，對減輕健保赤字、減緩社會勞動力失能與死亡風險的重要性。。
據糖尿病學會推算，將現有腸泌素藥物健保給付標準從糖友糖化血色素8.5%調降至7.5%後，可於第三年起減少約2300萬重大心腎併發症支出，相當於前兩年支出增加之總和，且節省金額逐年增加，第五年起即可減少超過高達1.2億健保支出，長期可大幅減輕健保負擔。
糖尿病關懷基金會籲：支持擴大腸泌素藥物健保給付標準
糖友祝先生過去曾使用腸泌素藥物控制病情，且成效優異，在身、心狀態完善的狀態下，穩定將糖化血色素控制於約6%左右，也因及早治療、做好預防共病，使他多年來身體數值都維持在健康水準。
目前祝先生雖已不需使用腸泌素藥物控制病情，但在健保給付範圍限縮後，導致祝先生未來也會因爲不符給付條件、而無法使用治療。有許多糖友與祝先生一樣，雖有共病控制需求，卻因現行健保限制無力負擔，一旦錯過及早介入治療的時機，往往難防死亡危機隨時找上門。
祝先生表示，期望有關單位參考糖友治療權益修訂相關規範，進一步放寬給付標準、提供糖友更多元健康的治療選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54117
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