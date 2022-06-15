一周愛愛幾次才算及格？性愛頻率公式大公開　測你是否達標

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幸福醫師莊豐賓指出，男人從小到大，會經歷幾種不同飛機的心態，10歲就像「模型機」，雖然有卻不是真正的飛機，無法飛行；20歲就像「直升機」，隨時隨地可以起降，而且一天好幾次都沒有問題；30歲就像「戰鬥機」，由於性生活經驗豐富，有了很多高超的技巧，戰鬥力是最強的時候；40歲就像「轟炸機」，一樣有很大的戰力，可是噸位變重了。
至於50歲就像「運輸機」，偶爾才能來一次，不僅前戲會拉長，每次降落後也需要一段時間才能再開始；60歲就像「偵察機」，只能偵查地形，無法真正地去執行戰鬥；70歲就像「教練機」，說了一口好的戰術、技巧和方式，但也就只能教教大家；80歲就像「關機」，只供參觀景仰。
性愛頻率公式 10至99歲都適用
事實上，正常的性愛頻率有一套公式，那就是年齡十位數乘上9，得出來的雙位數字，前者為周期、後者為次數，所以如果是20至29歲，以十位數的2再乘上9，就是可以「1周做8次」，等於天天做；30至39歲，以十位數的3再乘上9，就是約「2周做7次」，等於隔天做；40至49歲，以十位數的4再乘上9，就是「3周做6次」，以此類推。
莊豐賓強調，這個「性愛頻率公式」只是一個參考，不代表非得照表操課，重點仍在於兩性關係的和諧。由於每個人的身體狀況跟慾望高低也不盡相同，若夫妻之間的性生活頻率可以達到配合，就可以隨心所欲地按照自己的狀態去進行，因為一個滿意的性生活，有助於生理和心理表現。
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