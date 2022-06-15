「小套套」戴錯會鬧人命！泌尿科醫師爆7步驟：正確使用保險套

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性福安全把關7步驟：看、撕、擠、扭、套、取、丟
1. 看：注意製造商、製造日期及保存期限標示
2️. 撕：小心的從邊緣撕開，避免損害保險套
3. 擠：用手輕輕「擠」出保險套
4. 扭：將取出的保險套前端輕輕扭轉，使空氣排出。這樣等到男性射精時，精液才不會因為保險套中的空氣壓縮而發生破裂情形！
5️. 套：看清楚正面，輕輕套上勃起的陰莖，慢慢捲開保險套，小心不要弄破，記得要一直套到陰莖底部。如果不能順利捲動，就表示套錯方向了。(若帶反請重新拿一個新保險套，不可重複使用)
6️. 取：射精後必須用手扶住保險套的開口處（就在陰莖的根部），然後抽離對方性器口，避免精液不小心流出，也可以避免保險套滑落而留在陰道裡頭喔！
7️. 丟：保險套只能用一次，用後即丟，千萬不可以重複使用，並且要清潔雙手。
注意事項
1. 陰莖勃起後就應立即戴上
2. 使用符合陰莖大小的尺寸
3. 若有需要，應選擇使用水性潤滑劑
4. 射精後就應立即撤出，避免陰莖軟下後精液流出保險套
5. 不需要戴兩層，會增加保險套破裂的機率
6. 過程中如感覺到保險套破裂，應立即停下檢查
泌密會客室指出，該如何正確使用保險套，是一門保護男女雙方的大學問，提醒大家在享受性愛過程的同時，也要保護好自己和伴侶。雖然戴保險套沒有100%保證安全，但是利多於弊。想辦事就要有這套，戴套的小訣竅你學會了嗎？
本文經陳偉傑醫師、羅詩修醫師臉書粉專《泌密會客室-陳偉傑醫師x羅詩修醫師》授權報導
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