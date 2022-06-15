沒有「內射」竟還會懷孕？泌尿科醫揭「3大安全避孕法」 拒絕意外當爸！

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事實上，正確的避孕方式有很多種，在此泌密會客室將避孕方式分成三大類，向大家一一解說。
事前避孕
1. 推算安全期：推算排卵期的前7日與後3日避免從事性行為，避孕率75%；
2. 阻隔精子與卵子相遇：正確配戴保險套，避孕率超過90%；使用殺精劑，避孕率70%；
3. 避免受精卵著床：女性配戴子宮內避孕器，利用含銅的裝置，干擾受精卵著床，避孕效果長達5年，之後就必須更換，避孕率超過95%；
4. 抑制精蟲數量：男性使用的口服避孕藥、避孕針(睪酮素)；
5. 避免卵子排出：女性使用的口服避孕藥、避孕棒、避孕針、避孕貼片、避孕環，可影響女性荷爾蒙雌激素和黃體素，避孕率超過90%；
6. 女性專用避孕套，避孕達99%以上；
7. 抑制黃酸受體α（RAR-α）的蛋白質：今年研發出非賀爾蒙的男性避孕藥，目前還在臨床實驗中。
事後避孕
1.女性所服用高劑量黃體素的事後避孕藥，避孕率達85%以上。
永久性避孕（結紮）
1.男性輸精管結紮：將兩側輸精管綁起或剪斷，使精液中沒有精蟲。手術只要局部麻醉，不須住院，避孕率達99%以上；
2.女性卵巢管結紮：全身麻醉的腹部手術，避孕率超過99%。
泌密會客室指出，目前大部分的藥物避孕方式，主要是女性服用避孕藥為主，透過影響女性荷爾蒙，達到卵子不容易排出和著床；而目前男性可選擇的主流避孕方式，則是保險套、男性避孕藥睪酮素。泌密會客室建議，如果想要一勞永逸，不用天天為了安全避孕煩惱，可向專科醫師諮詢結紮手術，手術可在30分鐘內完成，就能一勞永逸換來一生性福！
本文經陳偉傑醫師、羅詩修醫師臉書粉專《泌密會客室-陳偉傑醫師x羅詩修醫師》授權報導
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