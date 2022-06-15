賭國民黨會提名自己參選高雄市長！楊志良：老了只做一屆
有意參選高雄市長的前衛生署長楊志良今（15）日接受廣播節目專訪時表示，打賭國民黨會提名他，但自己因為年紀已老，萬一國民黨要他參選，一定是最後一次（選舉），而且他只會擔任一屆的市長。至於是否有話要對國民黨主席朱立倫說？楊志良說，他沒有話要對朱立倫說，「因為講出來不會有好話」，他對現在的國民黨有很多意見，但朱立倫是黨主席，他也只能尊重。
楊志良曾是台大公衛所所長，高雄市長陳其邁則是台大公衛所畢業生，主持人詢問是否想與陳其邁來一場「老師PK學生」，楊志良說，孫文學校總校長張亞中、國民黨智庫執行長柯志恩等可能人選也都很棒，但如果國民黨需要他，他會義不容辭、責無旁貸，但也絕對不是非我不可，「我不求戰、不怯戰」，只是希望讓外界知道國民黨人才很多。
楊志良並透露，高雄地方上已經有支持他的團隊，連競選的錢都已經準備好，還找了一間不錯的透天房子，可以做為競選辦公處所。
不過，主持人說，最後國民黨一定不會提名楊志良，並問楊志良要不要打賭？楊志良說，「我賭『會』」。但因為自己年紀已老，萬一國民黨要他參選，一定會是最後一次，而且他只當一屆市長。
談及疫情，楊志良表示，2月時蔡政府的防疫政策仍是清零，到了4、5月卻突然「放生」要與病毒共存，就是要讓人民大量感染，前面該做的事都不做，快篩、疫苗、PCR全部都是滯後部署，「故意折騰你們、修理你們」，過程中搜刮多少老百姓的錢，選舉時就可以做大內宣、買票。
他痛批總統蔡英文與民進黨非常邪惡，預估今年8月台灣疫情就會大幅下降，到時後政府就會說台灣防疫非常成功，全世界沒有這麼無恥的政府。