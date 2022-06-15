COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

假買車真搶劫！高雄男持刀威逼犯案　夜逃彰化藏摩鐵遭逮

▲黃姓男子假借試車名義，竟持刀搶劫，所幸警方獲報後，立刻成立專案小組，並在4小時內捕獲犯嫌。（圖／翻攝畫面）
▲黃姓男子假借試車名義，竟持刀搶劫，所幸警方獲報後，立刻成立專案小組，並在4小時內捕獲犯嫌。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 11:06:48

高雄市一名黃姓男子（28歲），今天（15日）凌晨，假借買車的名義，將林姓男子（25歲）約到苓雅區大順三路與武廟路口前的超商試車，不料黃男試完車後，竟突然掏出一把刀子，要脅林男下車，過程中，雙方在車內發生扭打，林男手部也因此掛彩，無奈車子還是被強行開走，警方獲報後，立刻成立專案小組查辦，稍早在彰化某摩鐵內逮捕黃男，全案依加重強盜罪偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，黃男昨晚23時許，與林男相約在苓雅區大順三路與武廟路口前的超商，佯裝購買一台要價19萬的福斯權利車，試駕結束後，黃男藉口要領錢，於是2人便在復興二路與三多三路口停車。

原以為一切都順利進行，不料黃男竟突然拿刀逼迫林男下車，雙方因此在車內發生扭打，過程中，林男被劃傷手部，便趕緊逃出車外，但眼見自己的汽車要被開走，林男又再度上前拉車門阻止，結果卻被拖行導致跌倒，膝蓋、右手都受有擦挫傷，所幸送醫治療後，已無大礙。

警方獲報，立即成立專案小組偵辦，經調閱監視器，發現黃男逃逸後，便一路向北躲藏在彰化某摩鐵，凌晨4時許，警方發動攻堅，順利逮捕黃男，並查扣犯案用刀械與搶奪而來的汽車，訊後已將黃男移送地檢署偵辦。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

韓40歲女演員梨泰院豪宅前遭老公砍脖！崔智友曬美照自清

入屋行竊失風！8旬阿公遭關廁所毒打滿身血　4煞落網送辦

警察節憾事！花蓮25歲警在分局停車場開槍自戕　送醫不治

苗栗頭份驚傳蓄意縱火！1轎車3機車被燒成廢鐵　警逮3嫌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀