假買車真搶劫！高雄男持刀威逼犯案 夜逃彰化藏摩鐵遭逮
高雄市一名黃姓男子（28歲），今天（15日）凌晨，假借買車的名義，將林姓男子（25歲）約到苓雅區大順三路與武廟路口前的超商試車，不料黃男試完車後，竟突然掏出一把刀子，要脅林男下車，過程中，雙方在車內發生扭打，林男手部也因此掛彩，無奈車子還是被強行開走，警方獲報後，立刻成立專案小組查辦，稍早在彰化某摩鐵內逮捕黃男，全案依加重強盜罪偵辦。
據了解，黃男昨晚23時許，與林男相約在苓雅區大順三路與武廟路口前的超商，佯裝購買一台要價19萬的福斯權利車，試駕結束後，黃男藉口要領錢，於是2人便在復興二路與三多三路口停車。
原以為一切都順利進行，不料黃男竟突然拿刀逼迫林男下車，雙方因此在車內發生扭打，過程中，林男被劃傷手部，便趕緊逃出車外，但眼見自己的汽車要被開走，林男又再度上前拉車門阻止，結果卻被拖行導致跌倒，膝蓋、右手都受有擦挫傷，所幸送醫治療後，已無大礙。
警方獲報，立即成立專案小組偵辦，經調閱監視器，發現黃男逃逸後，便一路向北躲藏在彰化某摩鐵，凌晨4時許，警方發動攻堅，順利逮捕黃男，並查扣犯案用刀械與搶奪而來的汽車，訊後已將黃男移送地檢署偵辦。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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