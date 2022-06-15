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房價3年漲幅比薪資多4.6倍！這縣市最扯：不吃飯都買不起

▲國內房價所得比高達9.46倍，已追平歷史新高，近3年房價飆漲幅度對比薪資漲幅高達4.6倍，上班族即便不吃不喝，都快繳不起房貸。（圖／NOWnews資料照）
▲國內房價所得比高達9.46倍，已追平歷史新高，近3年房價飆漲幅度對比薪資漲幅高達4.6倍，上班族即便不吃不喝，都快繳不起房貸。（圖／NOWnews資料照）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-15 11:44:53

房價已經狂飆好多年，加上通膨時代來臨，食衣住行萬物皆漲，上班族大嘆薪水追不上房價物價，買房夢越來越遙遠已成事實！央行日前於「第16期金融穩定報告」中指出，全國房價所得比攀升至9.46倍，已追平2017年第2季高點，民眾購屋負擔持續走升中。進一步以2019到2022年內政部實價登錄統計全台臧價漲幅，比對勞動部公布的「勞工平均提繳工資」，近3年全台房價漲幅高達20.1%，工資卻只成長4.3%，換算下來房價漲幅是薪水增幅4.6倍！六都加上新竹縣市來說，台南市房價漲幅比起薪資高出8.9倍差距最大。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房價上漲的速度超過多數受薪階級負擔能力範圍，要是貸款可能就要吃掉薪資的8成以上，想光靠薪水達成購屋的夢想越來越不易。

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陳金萍指出，依據世界銀行定義，房價所得比最好落在4倍至6倍間較為合理，當房價所得比太高時，收入所得跟不上房價，將導致家庭負擔過高，進而排擠其他正常消費。目前台灣房價所得比已追平歷史高點的9.46倍，短短3年內全台平均購屋總價漲幅達20.1%，從1006萬元增加到1208萬元，增加了202萬的房價負擔，房價飆升的速度相當有感。反觀，2019年勞退每人每月平均提繳工資從39370元，到2021年成長至41075元，僅增加4.3%，工資上升不敵房價凌厲的漲勢，受薪階級想僅憑薪資收入購屋，似乎是個艱辛的任務。

台南房價漲幅對比薪資漲幅8.9倍　在地人購屋壓力暴增

觀察六都加上新竹縣市等七大都會區狀況，台南市自過去3年平均購屋總價從502萬元上漲至674萬元，增加172萬元，漲幅是驚人的34.3%，但平均提繳薪資僅成長3.8%，低於全台平均增幅，房價與薪資漲幅相比，差距高達8.9倍，是薪資最追不上房價攀升速度的都會區。陳金萍說，近年台南市受惠於科技產大廠、公共設施、重大建設進駐等利多議題，替當地房市增添許多想像空間，吸引大量買盤湧入，房價更是出現大幅飆漲的現象，然而對於薪資原先就低於全台平均，且成長幅度不高的本地受薪族群來說，購屋壓力迅速暴增，陷入無力買房的困境。

房價成長速度與薪資差距全台最小的都會區，就是竹科所在的新竹市，不過差距仍有2.4倍。陳金萍解釋，新竹市雖因新竹科學園區，推升縣市整體的薪資水準，加上近年半導體產業蓬勃發展帶動薪資成長，近三年增幅達9.1%，為七大都會區最高；但因剛性買盤需求強勁，帶動房市交易活絡，甚至出現投機客趁機炒作的亂象，房價漲勢兇猛，購屋總價從1056萬元至1285萬元，3年便差距229萬元，漲幅達21.7%，高薪資依舊是跟不上房價飆漲速度。

另一方面，若以全台平均總價1208萬元、貸款8成、20年期本息平均攤還的條件下，以4月五大行庫新增房貸利率1.561%來計算，每個月須繳4萬6905元的房貸，已超過平均提繳工資4萬1075元；儘管貸款年限調長至30年期，每月應繳房貸也要3萬3949元，房貸占薪資8成以上，對受薪階級來說負擔非常沈重。陳金萍表示，8成以上收入都要拿去繳房貸，勢必嚴重壓縮其他生活支出，且未來央行若持續升息，每個月房貸支出還會增加，房貸負擔壓力不容小覷，甚至可能會出現買房後無力負擔的狀況。

想買房該怎麼評估自身能力　專家給建議

陳金萍建議，有購屋需求的民眾應計算應考量自身負擔能力，訂立購屋目標，每月貸款金額最好不要超過家庭收入1/3，同時保留一些利率調升的緩衝空間，當不可避免進入升息循環時，才不至出現無法負擔繳納的風險。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，房價漲幅遠高過於薪資，因此想單憑薪資成長追上房價，機會並不大，因此民眾可循「先求有、再求好」的原則，從目前能力許可的物件下手，先成為有房一族後，讓房價去追房價。此後民眾對於逐步調升的薪資，也更有儲蓄、投資等理財的彈性，一旦擺脫了追趕房價的被動狀態，就更有機會靠著房價增值及財富累積，一步步換屋入主理想居所。

陳定中也提醒，想買房需有相應的理財規劃，在購屋的大目標下，一些非必要花費應趨於精簡，以增加存錢及投資的額度，這樣才能使有限的資金發揮最大效益，加速財富累積的腳步達成買房理想。

一家四口的上班族周先生無奈表示，民眾薪資像蝸牛慢慢爬，房價卻搭火箭一飛升天，飛上去就看不到影子，不吃不喝都買不起！更何況如今萬物皆漲，全家人不可能只繳房貸不吃飯，現階段根本沒以看房的慾望，「先吃飽再說吧！」

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