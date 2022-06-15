房價3年漲幅比薪資多4.6倍！這縣市最扯：不吃飯都買不起

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台南房價漲幅對比薪資漲幅8.9倍 在地人購屋壓力暴增
觀察六都加上新竹縣市等七大都會區狀況，台南市自過去3年平均購屋總價從502萬元上漲至674萬元，增加172萬元，漲幅是驚人的34.3%，但平均提繳薪資僅成長3.8%，低於全台平均增幅，房價與薪資漲幅相比，差距高達8.9倍，是薪資最追不上房價攀升速度的都會區。陳金萍說，近年台南市受惠於科技產大廠、公共設施、重大建設進駐等利多議題，替當地房市增添許多想像空間，吸引大量買盤湧入，房價更是出現大幅飆漲的現象，然而對於薪資原先就低於全台平均，且成長幅度不高的本地受薪族群來說，購屋壓力迅速暴增，陷入無力買房的困境。
房價成長速度與薪資差距全台最小的都會區，就是竹科所在的新竹市，不過差距仍有2.4倍。陳金萍解釋，新竹市雖因新竹科學園區，推升縣市整體的薪資水準，加上近年半導體產業蓬勃發展帶動薪資成長，近三年增幅達9.1%，為七大都會區最高；但因剛性買盤需求強勁，帶動房市交易活絡，甚至出現投機客趁機炒作的亂象，房價漲勢兇猛，購屋總價從1056萬元至1285萬元，3年便差距229萬元，漲幅達21.7%，高薪資依舊是跟不上房價飆漲速度。
另一方面，若以全台平均總價1208萬元、貸款8成、20年期本息平均攤還的條件下，以4月五大行庫新增房貸利率1.561%來計算，每個月須繳4萬6905元的房貸，已超過平均提繳工資4萬1075元；儘管貸款年限調長至30年期，每月應繳房貸也要3萬3949元，房貸占薪資8成以上，對受薪階級來說負擔非常沈重。陳金萍表示，8成以上收入都要拿去繳房貸，勢必嚴重壓縮其他生活支出，且未來央行若持續升息，每個月房貸支出還會增加，房貸負擔壓力不容小覷，甚至可能會出現買房後無力負擔的狀況。
想買房該怎麼評估自身能力 專家給建議
陳金萍建議，有購屋需求的民眾應計算應考量自身負擔能力，訂立購屋目標，每月貸款金額最好不要超過家庭收入1/3，同時保留一些利率調升的緩衝空間，當不可避免進入升息循環時，才不至出現無法負擔繳納的風險。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，房價漲幅遠高過於薪資，因此想單憑薪資成長追上房價，機會並不大，因此民眾可循「先求有、再求好」的原則，從目前能力許可的物件下手，先成為有房一族後，讓房價去追房價。此後民眾對於逐步調升的薪資，也更有儲蓄、投資等理財的彈性，一旦擺脫了追趕房價的被動狀態，就更有機會靠著房價增值及財富累積，一步步換屋入主理想居所。
陳定中也提醒，想買房需有相應的理財規劃，在購屋的大目標下，一些非必要花費應趨於精簡，以增加存錢及投資的額度，這樣才能使有限的資金發揮最大效益，加速財富累積的腳步達成買房理想。
一家四口的上班族周先生無奈表示，民眾薪資像蝸牛慢慢爬，房價卻搭火箭一飛升天，飛上去就看不到影子，不吃不喝都買不起！更何況如今萬物皆漲，全家人不可能只繳房貸不吃飯，現階段根本沒以看房的慾望，「先吃飽再說吧！」