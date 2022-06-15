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員警藉盤查搭訕女大生！私訊臉書和IG想交友　懲處結果曝

▲有位輔大女大生，曾因「穿著清涼」在路上遭員警盤查，之後竟收到員警來訊稱想當朋友。對此，新莊分局對該員警祭出申誡處分。（示意圖／翻攝自GoogleMap）
▲有位輔大女大生，曾因「穿著清涼」在路上遭員警盤查，之後竟收到員警來訊稱想當朋友。對此，新莊分局對該員警祭出申誡處分。（示意圖／翻攝自GoogleMap）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 12:06:07

時代力量立委邱顯智昨（14）日在臉書發文，透露有位輔仁大學女大生，曾因「穿著清涼」在路上遭員警盤查，要求女大生交出身份證，而之後員警竟藉此在臉書與IG私訊女大生，表示「不介意的話可以當個朋友」。這種濫用職權的搭訕行為，讓邱顯智痛斥「已經是犯罪」。對此，新莊警分局表示，對該員警祭出一支申誡處分。

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據了解，邱顯智所揭露的事件發生在2019年，當時該位女大生於晚上走在學校周邊，突然遭員警攔下詢問「穿那麼清涼是要去哪裡？」並要求女大生出示身份證。女大生雖然覺得莫名其妙但還是照辦，不料沒多久就收到員警透過臉書和IG傳來訊息，表示「不介意的話可以當個朋友」，讓女大生好傻眼。

▲立委邱顯智披露女大生遭員警攔查後，竟收到搭訕簡訊，直呼這樣濫權行為「已經是犯罪」。（圖／翻攝自邱顯智臉書）
▲立委邱顯智披露女大生遭員警攔查後，竟收到搭訕簡訊，直呼這樣濫權行為「已經是犯罪」。（圖／翻攝自邱顯智臉書）
邱顯智批評，依據個人資料保護法，搭訕絕對不屬合法使用個資的範圍，連合法盤查的理由都不是，且按照個人資料保護法第41條規定，可處五年以下有期徒刑，得併科新台幣一百萬元以下罰金；另外依據個人資料保護法第45條規定，這並非告訴乃論的犯罪，邱顯智呼籲警政署積極調查，不要讓少數人的不當行為，影響民眾對警察的信任。

而新莊分局今日回應表示，該案發生於3年前，當事員警見女子深夜穿著單薄，故前往關心。據警方調查，該員警並未使用公務資訊電腦查詢個資，簡易核對證件便放行。但是事後私下傳訊，導致社會觀感不佳，仍有疏失，核定一支申誡處分，並要求單位主管加強輔導。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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