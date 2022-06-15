中國稱我國水產有病毒 鄭運鵬：大選前以商逼政又來了
中國國台辦今（15）日指出，從我國輸入的白帶魚外包裝樣本中，檢驗出COVID-19病毒核酸陽性，將暫停接受相關企業的產品進口申報1週，引發討論。民進黨立委鄭運鵬今日中午說，這是中國在台灣大選前以商逼政的典型手段，理由雖然荒謬，但是台灣總是有政黨和特定人士會買單，請國人提防認知作戰。
鄭運鵬說，中國在上週惡意禁止台灣石斑魚之後，現在一不做二不休，以驗出發源自中國武漢的covid19病毒為理由，全面停止台灣水產品出口。「在我看來，這就是典型中國在台灣大選前的以商（農）逼政的手段」。
鄭運鵬說，這樣的理由雖然荒謬，但是台灣總是有政黨和特定人士會買單，請大家這幾天在收line、看臉書時多提防這種政治作戰。
鄭運鵬指出，全世界沒有證據顯示COVID-19會透過食物傳染，中國去年發生社區感染的時候，還扯過鮭魚和霜淇淋，隨便牽拖理由，一來向內宣傳感染不是政府的責任，二來抵制中國不喜歡的國家。
鄭運鵬說，退萬步講務實的觀念，避免有人信了中國鬼話來詆毀台灣內銷的水產品，造成水產業者不白損失，去年就有報導明確指出，即使食品上有殘留病毒，也沒有傳染力，請大家放心，不用自己嚇自己。