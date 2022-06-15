綠營內訌浮上檯面！英系老將脫黨參選　豐原后里區12搶5

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59歲的翁美春曾任一屆台中縣議員、兩屆台中市議員，2018年因民進黨高額提名導致高票落選，2020年代表民進黨參選立委亦落敗。市議員初選原始分數雖是第2名，但廖芝晏透過青年及新人雙重加權翻轉結局，翁美春提出申覆但無效。
不少支持者向翁美春反映，在電話民調中表態唯一支持翁美春，民調就未繼續問下去，懷疑她被特定派系掌控的民調公司「作掉」。落選後一直未關掉服務處、持續在地方深耕的翁美春，經過36天沉澱思考，在支持者勸進下決定背水一戰，她在臉書寫下「期待未來無黨無派海闊天空，繼續建設豐原、后里」。
翁美春在民進黨內屬蘇嘉全系統，初選向英系靠攏，但英系在台中勢力遠不及新潮流、正國會，外界密切觀察她此番脫黨，是否導致綠營派系間的暗鬥浮上檯面。民進黨台中市黨部主委李天生表示，他得知消息後和翁美春溝通，但無法說服她，若確定登記，翁美春將被開除黨籍、5年不能入黨，他將請前立法院長蘇嘉全出面勸說。
豐原后里區選民結構長期偏藍，現任市議員國民黨張瀞分、陳本添，民進黨謝志忠及無黨籍陳清龍、王朝坤等5人均尋求連任。加上民進黨新人廖芝晏、脫黨參選的翁美春已有7人。國民黨此次增額提名新人邱愛珊、時代力量推薦傅智恒、前立委洪慈庸服務處專員陳若庭將代表台灣基進黨參選。無黨部分另有民進黨員張銘凱的妻子郭秋筑、豐原區農會總幹事蔡森揚，目前浮上檯面者已有12人。