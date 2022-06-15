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綠營內訌浮上檯面！英系老將脫黨參選　豐原后里區12搶5

▲翁美春上月穿著英系外套辦理黨內登記時，由管碧玲（左）、何欣純兩位立委陪同。（資料畫面／翁美春臉書，2022.06.15）
▲翁美春上月穿著英系外套辦理黨內登記時，由管碧玲（左）、何欣純兩位立委陪同。（資料畫面／翁美春臉書，2022.06.15）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-15 12:22:302022-06-15 12:27:16

前民進黨台中市議員翁美春今（15日）在臉書宣布，將以無黨籍身份參選下屆市議員。翁美春上月在黨內初選以些微差距落敗，屬泛英系的她，自認遭奧步無情打壓，無法在派系爭鬥中脫身，唯有無黨無派才能海闊天空。市黨部表示將商請前立法院長蘇嘉全勸退。翁美春所在的第4選區（豐原后里區）應選5席，本屆綠營僅1席，目前浮上檯面者已有12人。

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民進黨欲在豐原后里區提名2席，5月11日公佈電話民調結果，新系的現任議員謝志忠居冠、正國會新人廖芝晏以0.28%險勝翁美春。

▲民進黨電話民調結果，正國會新人廖芝晏透過雙重加權，以0.28%險勝翁美春。（資料畫面／民進黨中央黨部提供，2022.06.15）
▲民進黨電話民調結果，正國會新人廖芝晏透過雙重加權，以0.28%險勝翁美春。（資料畫面／民進黨中央黨部提供，2022.06.15）
59歲的翁美春曾任一屆台中縣議員、兩屆台中市議員，2018年因民進黨高額提名導致高票落選，2020年代表民進黨參選立委亦落敗。市議員初選原始分數雖是第2名，但廖芝晏透過青年及新人雙重加權翻轉結局，翁美春提出申覆但無效。

不少支持者向翁美春反映，在電話民調中表態唯一支持翁美春，民調就未繼續問下去，懷疑她被特定派系掌控的民調公司「作掉」。落選後一直未關掉服務處、持續在地方深耕的翁美春，經過36天沉澱思考，在支持者勸進下決定背水一戰，她在臉書寫下「期待未來無黨無派海闊天空，繼續建設豐原、后里」。

翁美春在民進黨內屬蘇嘉全系統，初選向英系靠攏，但英系在台中勢力遠不及新潮流、正國會，外界密切觀察她此番脫黨，是否導致綠營派系間的暗鬥浮上檯面。民進黨台中市黨部主委李天生表示，他得知消息後和翁美春溝通，但無法說服她，若確定登記，翁美春將被開除黨籍、5年不能入黨，他將請前立法院長蘇嘉全出面勸說。

▲正國會新人廖芝晏透過雙加權20%，順利在黨內初選出線。（資料畫面／廖芝晏臉書，2022.06.15）
▲正國會新人廖芝晏透過雙加權20%，順利在黨內初選出線。（資料畫面／廖芝晏臉書，2022.06.15）
豐原后里區選民結構長期偏藍，現任市議員國民黨張瀞分、陳本添，民進黨謝志忠及無黨籍陳清龍、王朝坤等5人均尋求連任。加上民進黨新人廖芝晏、脫黨參選的翁美春已有7人。國民黨此次增額提名新人邱愛珊、時代力量推薦傅智恒、前立委洪慈庸服務處專員陳若庭將代表台灣基進黨參選。無黨部分另有民進黨員張銘凱的妻子郭秋筑、豐原區農會總幹事蔡森揚，目前浮上檯面者已有12人。

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