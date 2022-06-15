COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

藍營護航！侯友宜逃恩恩案專案報告　民進黨：一定有隱情

▲恩恩案持續延燒，新北市長侯友宜與新北市議會國民黨團的處理態度引發譁然。（圖／資料照）
▲恩恩案持續延燒，新北市長侯友宜與新北市議會國民黨團的處理態度引發譁然。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-15 12:30:38

昨日新北市議會民進黨黨團提案，要求新北市長侯友宜為「恩恩事件」做專案報告，卻遭國民黨封殺否決，引發論戰。民進黨發言人黃彩玲今（15）日中午表示，市議員作為民選的民意代表，是要監督，不是護航，該為民喉舌，不是幫市長掩蓋真相，昨天新北市議會國民黨議員封殺「恩恩案」專案報告，護航侯友宜、侯市府，愧對新北市民賦予的監督職責，讓人不齒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃彩玲指出，提出專案報告的目的，就是要給侯友宜說明「全力協助」的機會，但不只侯友宜本人不敢面對解釋，連自家議員都護航不給說明，顯然代表恩恩案別有隱情，不知道事實真相有什麼不可告人，讓市府上下、國民黨為了侯友宜演很大。

黃彩玲接著說到，國民黨新北市議員顯然已經決定，要和侯友宜一起沉淪、一起掩蓋真相，請新北市民請睜大眼睛，看看是哪些人拒絕監督侯友宜說明真相？又是誰無視恩恩爸爸的請求？如此辜負市民賦予監督職責，漠視新北市民權益，還堪稱是監督市府的民意代表嗎？

黃彩玲表示，恩恩爸要求侯市府提供完整資料，還原恩恩當天延誤送醫的事實，至今已第18天，侯市府一堆問題交代不清，簡直完美展演了一曲「假面四重奏」。首先，侯市府死不給恩恩爸橫向聯繫音檔；接著演一齣「造假大戲」給恩爸看，連戲是誰下令、誰授權等問題，侯友宜都避而不答；再來，把要給恩恩爸的音檔移送檢調，企圖用偵查不公開掩蓋真相，迴避可能的行政疏失；現在國民黨市議員竟又集體護航，不讓侯友宜公開說明案情。

黃彩玲再次強調，市議員的工作是監督、不是護航，是為民喉舌，不是為市長掩蓋真相。她說，侯市府跟國民黨市議員，都是新北市民用選票選出的地方父母官跟民代，侯友宜到現在連一句道歉都不肯說，更不想給恩恩父母一個交代，鐵了心想以拖待變，而負責監督的國民黨市議員竟也配合演出、拒絕監督，這要作為新北市民的恩恩父母情何以堪？未來新北市民遇到不公不義的事，還能相信侯友宜跟國民黨的議員嗎？

國民黨團反對！恩恩案闖關失利　侯友宜免專案報告

恩恩案重挫侯友宜　前消防員再揭新北「作秀惡名」

恩恩案報告未給議員　張志豪批侯友宜：躲監督、有夠離譜

侯友宜躲恩恩爸　莊瑞雄嘆：找不到漢子、看不到guts

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀