藍營護航！侯友宜逃恩恩案專案報告　民進黨：一定有隱情

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黃彩玲接著說到，國民黨新北市議員顯然已經決定，要和侯友宜一起沉淪、一起掩蓋真相，請新北市民請睜大眼睛，看看是哪些人拒絕監督侯友宜說明真相？又是誰無視恩恩爸爸的請求？如此辜負市民賦予監督職責，漠視新北市民權益，還堪稱是監督市府的民意代表嗎？
黃彩玲表示，恩恩爸要求侯市府提供完整資料，還原恩恩當天延誤送醫的事實，至今已第18天，侯市府一堆問題交代不清，簡直完美展演了一曲「假面四重奏」。首先，侯市府死不給恩恩爸橫向聯繫音檔；接著演一齣「造假大戲」給恩爸看，連戲是誰下令、誰授權等問題，侯友宜都避而不答；再來，把要給恩恩爸的音檔移送檢調，企圖用偵查不公開掩蓋真相，迴避可能的行政疏失；現在國民黨市議員竟又集體護航，不讓侯友宜公開說明案情。
黃彩玲再次強調，市議員的工作是監督、不是護航，是為民喉舌，不是為市長掩蓋真相。她說，侯市府跟國民黨市議員，都是新北市民用選票選出的地方父母官跟民代，侯友宜到現在連一句道歉都不肯說，更不想給恩恩父母一個交代，鐵了心想以拖待變，而負責監督的國民黨市議員竟也配合演出、拒絕監督，這要作為新北市民的恩恩父母情何以堪？未來新北市民遇到不公不義的事，還能相信侯友宜跟國民黨的議員嗎？