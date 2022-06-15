李妍慧拚2024竹市立委　「林智堅秘書」楊玲宜接棒選議員

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李妍慧說，大新竹升格是一個指標，需要更周延的政策、更全面的討論，用國會層級重整中央地方資源，帶動新竹的長遠規劃。
李妍慧身為在地五連霸議員，一舉一動也受中央矚目。黨籍立委王定宇、趙天麟、日前同樣宣布不連任備戰立委的新北市民進黨部主委何博文、台北市議員阮昭雄、在地議員曾資程、施乃如以及新竹市民進黨大老施性平、律師李文傑、民進黨新竹市黨部前主委楊隆源、新竹市工業會理事長莊大毅、新竹市醫師公會理事長邱國華、北區議員參選人楊玲宜、東區議員參選人劉彥伶、香山區議員參選人林盈徹、新竹市東區、北區、香山區的里長聯誼會會長，以及超過30位新竹市的里長紛紛到場支持。
王定宇肯定李妍慧的決定，認同她「不續任議員投身輔選，積極備戰立委，樹立了台灣政治的典範」。
趙天麟舉自己過去在高雄艱困選區的經驗，稱呼李妍慧是「未來的立院同事」，期許她銜接進步使命，帶領新竹市用全國視野繼續打拼，爭取資源投注前瞻政策，延續新竹市發展遠景。
而兩位不連任、拼立委的議員阮昭雄與何博文，則相約李妍慧國會見，一同為台灣民主打拼。
李妍慧表示，北區進步女力的一棒，將推薦長年擔任林智堅市長秘書的楊玲宜出戰，期許她以柔韌踏實的服務繼續為新竹市打拼。李妍慧允諾，年底九合一選舉將會積極輔選，並持續精進自己，備戰國會為大新竹的未來打拼。