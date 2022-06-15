狂減7公斤！女星還是穿壞「3億古董裙」　超慘毀損照曝光

美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）上個月出席大都會藝術博物館慈善晚宴，身穿性感女星瑪麗蓮夢露在1962年時，為美國前總統甘迺迪獻唱生日快樂歌時穿的禮服亮相，為了塞進禮服，刻意減重7公斤，不過禮服還給博物館後，禮服出現撐壞的痕跡、裝飾的水晶也脫落。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「瑪麗蓮夢露收藏」的官方IG近來上傳了金卡戴珊穿過的古董群毀髓照，以先前完好的模樣與被金卡戴珊穿過後的模樣進行對比，指出禮服的臀部周圍水晶脫落，甚至有些只剩線頭，衣服拉鍊周圍也有被拉扯過的痕跡，因此痛批金卡戴珊與其團隊不尊重歷史資產。▲金卡戴珊穿壞如今要價3億起跳的古董禮服。（圖／翻攝金卡戴珊IG）據悉，這套禮服是由美國「雷普利信不信由你博物館」（Ripley's Believe it or Not museum）出借，博物館在2016時在拍賣會上以高達480萬美金（約台幣1.4億）的價格收藏，如今現在此套禮服已經突破1000萬美金（約台幣3億）。博物館曾表示：「裙子不曾單獨跟金卡戴珊待在一起，在她身邊一直都有館方在側，只要判斷裙子可能撕裂，或對任何事情感到不適，就有權終止出借，我們真的很想保存禮服的完整度和保存度。」針對這件爭議，金卡戴珊與出借的博物館方都沒有回應過。▲要價3億起跳的古董禮服，被金卡戴珊穿過後多處毀損。（圖／翻攝瑪麗蓮夢露收藏IG）女星爆外送員是「五月天阿信」！釣出本尊現身給福利曹格爆婚變！吳速玲遭直擊搬新家 夫妻近況曝光江宏傑美女親姊被罵是妖怪大姑！罕吐心聲：像10年一樣長美魔女方文琳57歲慶生 同框「校花級女兒」像姊妹