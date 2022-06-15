BTS休團太震撼！公司股票蒸發460億　關鍵危機年底來襲

走紅國際的韓國天團BTS（防彈少年團），在演藝圈投下震撼彈，昨（14）日深夜無預警宣布暫停團體活動，將以單飛不解散的方式發展，引發全球粉絲們熱議，所屬經紀公司HYPE股價跟著暴跌，跌幅擴大到27%，一夕之間，股價蒸發價值約20,000億韓幣（約460億元台幣）！





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▲BTS出席第64屆葛萊美獎。（圖／BTS Twitter）

BTS出道甫滿9年迅速走紅，奔波世界表演，隊長RM表示，因為K POP體制的流行，這幾年步調匆忙，每天忙碌工作，沒有時間成長，「整個感覺都變了」，陷入未來不知如何發展的困境，所以將暫緩腳步，中止團體活動，說到辛酸處，7名成員們都忍不住掉淚。





目前BTS已經結束宿舍生活，並承諾單飛活動後，未來仍有機會合體，但身為HYPE公司主要收入來源，這項宣示勢必影響公司，果然今日一開盤，HYPE股價大幅跌落。不過身為股東的成員們，似乎早就有所準備，包括Jin、j-hope和RM去年12月就被報導陸續出售公司股票，賣掉手中價值近百億（約2.3億元台幣）股票，荷包賺得滿滿的。





▲BTS長期國內外奔波工作。（圖／BTS Twitter）

韓國媒體也指出，BTS宣布暫停活動，除了是讓團員暫緩休息，最大障礙則是服兵役，韓國規定男性28歲前必須服兵役，韓國政府為了鼓勵韓流K-POP風行，一直研究用修法方式，讓藝人不會中斷演藝生涯，BTS裡年齡最長的成員Jin一度受惠法令修改，因為特殊貢獻延遲2年服役，年底再度面臨入伍的警鈴響起，未來兵役修法的結果將影響BTS是否能繼續合體演出，或決定暫停事業全體入伍。



