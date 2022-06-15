遭指控疑似違法招收菲籍學生 崑山科大駁斥不實指控

高苑科大遭踢爆違法透過仲介招收菲律賓學生，教育部證實高苑科大違法招生，並列為專案輔導學校，全國私校工會昨（ 14 日）表示，同一仲介也疑似用相同手法協助崑山科大招生。對此不實指控崑山科大表示強烈譴責，將保留一切法律追訴權。

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教育部表示，已經發函崑山科大查處，並請學校派員到教育部說明，目前已先行暫停核定崑山科大申請新辦 111 學年度新南向產學合作國際專班，杜絕透過仲介違法招生。

崑山科大校長李天祥表示，對私校工會無端指控疑似透過海外仲介違法招收學生一事，已傷害全校師生長期努力表現所獲得的榮譽與名聲，並表示崑山科大從未透過任何仲介公司於境外進行招生活動，私校工會任意引述無關聯陳述且未與校方求證，即隨意於媒體指控，崑山科大強烈譴責此類不負責任之假消息。

崑山科大指出，近年來所招收的菲律賓新南向國際產學合作專班學生，係透過位於馬尼拉的菲律賓基督教大學及宿霧的西南大學兩所姊妹校協助辦理招生，並由該校同仁親自前往當地進行學生面試，或透過視訊進行面試評分後錄取；後續由菲律賓基督教大學協助處理學生來台相關簽證文件確認，再由該校同仁前往駐菲律賓台北經濟文化辦事處辦理來台簽證。

崑山科大表示，菲律賓基督教大學係基於與崑山科大合作交流，因此鼓勵當地學生前往崑山科大就讀。為協助當地學生來台就學，有請該校合作單位及專業人士協助辦理，並未透過任何仲介公司處理菲律賓學生來台事宜。

崑山科大進一步說明，菲律賓學生來台就讀崑山科大後，校方全部依規定授課及進行相關實習課程。教育部每學期皆派員至本校進行新南向專班訪視，以了解學生來台前崑山科大的招生過程及入台後在本校學習與生活的狀況。就讀崑山科大之菲律賓學生均表示，在崑山科大求學期間，從未有非法打工或是從事黑工情事，完全依照並符合教育部及相關部門的法令規定。

日前崑山科大已應教育部要求，詢問菲律賓學生來台就學是否透過仲介組織。學生們針對此事均表示，獲知崑山科大的招生訊息，是由菲律賓基督教大學的招生管道及當地原就讀之高中師長告知，面試則是崑山科大教師在菲律賓基督教大學校園進行。收到錄取通知後，亦是由菲律賓基督教大學協助辦理來台簽證事務，並無透過當地任何仲介公司申請來台就學事宜。