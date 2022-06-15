網美咬花自拍中毒送醫！「兇手曝光」網愣：甄嬛傳早說過
外出遊玩到各個景點，用相機拍下照片紀錄生活是許多人的習慣，不過近日大陸一名網紅為了增加自拍的美感，順手拿起一旁的鮮花咬住拍照，怎料隔天卻因為中毒緊急送醫，經過釐清後，才得知該網紅是咬到擁有劇毒的「夾竹桃」，消息一出，各路網友們也紛紛想起宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中，早有劇情講述夾竹桃有毒的橋段，掀起熱議。
綜合陸媒報導，一名來自鄭州的女網紅，在拍照時咬了路邊鮮花，想不到隔天中毒緊急送醫，經醫師檢查後，發現罪魁禍首就是夾竹桃，對此鄭州植物園工作人員表示，夾竹桃的莖、葉、種子和汁液都有劇毒，毒素主要成分是夾竹桃苷，主要影響人體的消化系統和心血管系統，特別要注意的是，當夾竹桃受損後，分泌的「白色乳汁」一定不能接觸。
鄭州人民醫院醫師也警告，夾竹桃苷會引發人噁心、嘔吐和體內電解質紊亂，進而導致全身肌肉無力，雖然發病率低，但若真的不幸發作，後果也很嚴重，不排除會有死亡的可能性。
當地新聞一出，在微博、小紅書等社群引起大量討論，尤其小紅書上曾掀起一波「嘴咬鮮花」拍照的風潮，因此有不少人也因誤食而中毒，事後也紛紛發文提醒民眾需要小心；此外，值得注意的是，其實知名宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中，就曾出現過安陵容提醒齊妃「夾竹桃有毒」的橋段，在這次事件曝光後，網友也紛紛表示「還好追劇有用」、「看甄嬛傳救了自己一命啊」、「甄嬛傳都教了，還不敢聽嗎？」。
事實上，根據我國農委會「農業知識網」資料，夾竹桃所開的花很鮮豔且漂亮，因此常被種植於公共場所、庭園或道路旁，作為觀賞性植物，若不幸皮膚表面沾觸到夾竹桃的乳汁時，要以大量清水沖洗，以免傷害到皮膚表面而導致皮膚紅腫或發炎，若不慎誤食，身體感覺不舒服時應急速送醫診治，並摘取所誤食的植物，一起帶至醫院讓醫師了解，以便能夠對症治療，避免延誤搶救時機。（編輯：張志浩）