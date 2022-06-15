「厚友誼」成冷血角色 綠民調：「恩恩案」傷侯友宜連任
新北市長侯友宜近來因為恩恩案、嘲笑衛福部長陳時中確診等事件引發爭議，民進黨將會推派誰出馬挑戰其連任，受到各界關注。民進黨內人士今（15）日受訪指出，恩恩事件傷到侯友宜的人設，讓侯從「厚友誼」變成冷血角色；根據民調，侯友宜處理恩恩事件的不滿意度比滿意度多了10%，這為侯友宜的連任之路埋下變數。
黨內人士表示，面對恩恩案，侯友宜其實本來可以好好把事實講清楚，並且提供完整資料，結果搞到繞一大圈演戲，這都是多餘，事件已經燒了3週，證明整個侯市府危機處理都不及格。
該人士也分析，恩恩案對侯友宜影響最大的是，傷到了他原先的人設，甚至有破裂的狀況。過去許多人會認為侯友宜不分藍綠，可是這次恩恩事件，還有竟然冷笑陳時中染疫，「把過去厚友誼、厚道的角色變成冷血角色」。
該人士還說，侯友宜以前透過包裝，現在是整個傷到個人，他透露，民進黨有做民調，結果在昨天出爐，在處理恩恩事件上，侯友宜的不滿意度比滿意度多了10%，這為侯友宜的連任之路埋下變數。
另外，該人士也說，國民黨對侯友宜持續護航，只會讓侯友宜在這件事會越陷越深，這次從民調上來看，偏綠民眾在對侯友宜的觀感上也有所改觀。