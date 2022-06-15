運勢一路漲！「12星座」好運指數曝光　把握機會升職加薪

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轉好運指數：兩顆星
摩羯座
水星在摩羯座的健康宮照拂，令你整個人會變得神采奕奕，有舊疾的人可望恢復健康，拋開疾病。而事業方面可以更上一層樓，若想謀求事業發展新職務，也會有人適時的幫你推薦或拉你一把。
天蠍座
水星雙子對天蠍座的第八宮發揮作用，這為你的財運紓緩了許多，特別是對於投資丶基金丶股票等金融理財方面的「偏財」更是有利。若本身已有在進行投資的人，有望在此時成功獲利；若是還沒接觸投資方面的人，也可向值得信賴的長輩丶朋友等取經，也許會為你打開新世界的大門喔。
獅子座
目前水星在獅子座的人際宮加持，可以多刷朋友圈，跟朋友聚會時也要多關注他們在討論什麼，也許身邊親友提供的新資訊、新消息能為你在事業中帶來獲利，甚至單身者也有望透過朋友牽線，而認識不錯的姻緣丶成功脫單！
金牛座
水星在金牛座的財務宮扮演財神爺的角色，你開始在錢財花上更多心思，迫切地希望自己可以透過理財丶投資等方式讓自己的存款能更快增加，甚至也有金牛對做兼職丶經營副業產生興趣。若你有多餘資金的話，就勇敢嘗試吧！
射手、天秤、巨蟹
轉好運指數：三顆星
射手座
水星在射手座的夫妻宮鎮守愛情，過去與伴侶的爭執冷戰丶甚至是陳年舊帳有望能獲得緩解，你們終於能靜下心來，好好的、理性的討論兩人之間產生的問題，及思考該如何解決，經過這次的試煉，你們的感情反而更穩定升溫！另外對於與人合伙、或與客戶、公司商討合約的射手也特別有利，水星雙子大大增加了你的溝通、協商、談判能力，甚至有官司問題的射手也有望順利解決！
天秤座
水星在天秤座的第九宮幫你指引道路，你會明顯感到一切都慢慢轉好，加上第九宮代表著遷移丶遠行等，最近在工作上可能會出現一個難得的出差外派機會，就等著你去爭取了！另外天秤也可在近期安排場小旅行，也許在旅途中會有意想不到的浪漫收穫！
巨蟹座
水星在巨蟹座的玄秘宮運轉，你內心的那塊大石頭可以慢慢放下，感到一些不順心的丶煩悶的事，都能漸漸遠離你，讓你的內心得到了前所未有的平靜。你的好運將來敲門，特別是工作中困擾你許久的問題，都會一一得到化解，身邊也會出現讓你開心的人事物，或是突然收到幾個好消息。而你期盼著開花結果的事，也會漸漸實現，所以現在開始，好好的重新整頓一下自己吧！
雙魚、白羊、水瓶
轉好運指數：四顆星
雙魚座
水星在雙魚座的田宅宮坐鎮，你一直很想擁有一個屬於自己的家，不想再過著租約到期，又要尋找下一個窩的生活。所以最近很積極地在物色好的房屋物件，最好離上班地近一點，不需要太大，小巧溫馨，一下班就想回家窩著，感受屬於自己的歸屬感。下半年一定會找到適合的物件喔。
白羊座
水星在白羊座的第三宮幫襯，這對考試運丶學習能力有極大幫助，最近若有重大考試丶競賽的白羊座可以大大放心不少了，若有深造機會也可多嘗試，會為你的工作丶或未來人生帶來益處。另外，有兄弟姊妹的人請多與親人聯繫，他們就是你近期的貴人喔。
水瓶座
水星在水瓶座的第五宮冒粉紅泡泡，你在愛情上成功轉好運！有伴者與對象順利解開心結，甚至兩人已經開始著手準備婚姻大事了！單身者可以多參加各種聚會丶聯誼，特別是下半年的七夕情人節、聖誕節當天的活動一定要報名，因為你的理想情人很有可能就出現在其中呦！
雙子丶處女
轉好運指數：五顆星
雙子座
雙子座的守護星水星回到自己宮位，雙子終於守得雲開見月明瞭！近期各種事業、愛情、生活上的不順都能一樣樣的順利解決，也許進度不會那麼快，但只要保持愉悅、正向的心情，這些困擾你已久的難題、煩惱絕對都能一筆勾消！另外最近也很適合開始思考你未來的人生規劃，可以為自己制定短期、中期、長期的目標，你會發現要實現理想人生一點都不難！
處女座
同樣是水星守護的處女座，終於也能找回自己的主場了！你與家人的關係得到緩解，相處越來越順利，甚至過去一直無法解決的難題，會在家人的支持幫助下而順利解決！另外水星在你的事業宮發威，你將有機會在職場上大放異彩！不只過去惹人厭的小人自動退散，連之前難纏的客戶都突然變得溫順丶好溝通，重點是你過去絕佳的工作表現也令領導十分贊賞，你成功升職加薪的機會特別大！而對於跳槽轉職者，最近會有很不錯的面試機會出現，記得好好把握。（編輯：鍾怡婷）
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