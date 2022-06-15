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達文西精準切除早期攝護腺癌 保有性功能無尿失禁

▲中國醫藥大學新竹附設醫院以達文西手術，精準切除早期攝護腺癌。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲中國醫藥大學新竹附設醫院以達文西手術，精準切除早期攝護腺癌。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-06-15 17:48:33

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，一名45歲的已婚男性患者，因為健檢發現攝護腺抗原(PSA指數)高達15，比一般正常人攝護腺抗原(PSA指數)3-4 高出許多，求診該院泌尿科主任陳冠亨，透過病理切片，診斷為早期攝護腺癌。經達文西機器手臂精準切除攝護腺，病患仍保有正常性功能，也沒有尿失禁等副作用，攝護腺抗原(PSA指數)也降為0。

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陳冠亨主任指出，攝護腺在會陰上方，骨盆腔的最底層，性功能神經就位在攝護腺的左右兩邊，傳統手術對泌尿科醫師是一大考驗，可能會影響周遭血管及勃起功能的神經，甚至尿失禁機率，影響日後性生活。不少攝護腺癌症患者，因擔心手術副作用造成尿失禁、勃起功能障礙，而怯於手術治療。

但是達文西機器手臂，有１０倍放大效果，因此，醫師的視野非常清晰，切除更加精準，同時，達文西機器手臂靈活的手腕運用，可以２７０度旋轉，對醫師來說，手術可以做得更好、更精緻，另外，因為傷口小，流血量少，減少疼痛，復原也比較快。對早期的攝護腺癌患者來說，除了不影響性功能之外，也減少尿失禁等副作用。

陳冠亨強調，攝護腺癌沒有症狀，也很難預防，建議沒有家族病史男性50歲以上可以做PSA指數及肛門指診篩檢，有家族病史者則建議40歲以上就須篩檢，早期發現早期治療。

另外，哈佛大學公共衛生系與舊金山加州大學的研究人員說，診斷期間，抽菸的男人死於攝護腺癌的風險，比從未抽菸的男人高出百分之六十一，癌症復發率也高出百分之六十一，因此，少抽菸，生活作息影響，避免攝護腺癌提早找上門。

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