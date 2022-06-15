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日本國門漸開！5月外籍旅客達14.7萬　創2年新高

▲日本政府觀光局數據指出，5月訪日的外籍旅客達到14萬7000人次，連續2個月突破10萬人大關。圖為成田機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府觀光局數據指出，5月訪日的外籍旅客達到14萬7000人次，連續2個月突破10萬人大關。圖為成田機場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-15 19:04:41

隨著新冠肺炎疫情趨緩，日本逐漸放寬入境管制，除了迎接外國觀光客外，也將單日入境人數上調。日本政府觀光局（JNTO）15日公布最新統計數字，指出5月訪日的外籍旅客達到14萬7000人次，連續2個月突破10萬人大關。

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根據《NHK》報導，日本政府觀光局表示，光是5月來訪日本的外國旅客就多達14萬7000人，連續第2個月突破10萬大關，是2年前同一時期的14.6倍。其中來自越南的旅客最多，多達3萬9000人，其次分別是中國1萬7600人，以及韓國8800人。

4月訪日外籍旅客人數也達到13萬9500人，是2020年3月日本正式爆發大規模新冠肺炎疫情後，時隔2年首度突破10萬人。

日本政府觀光局表示，訪日外籍旅客增加，主要是因為4月開始單日入境人數自7000人上調至1萬人。但報導指出，雖然邊境管制措施放緩，5月入境外籍旅客人次是前年的14倍，但與疫情爆發前、2019年5月同期相比，仍減少94.7%。

隨著日本當局6月再度放寬單日入境人數至2萬人，同時開放以觀光為目的的團客入境，也吸引了更多商務客、技能實習生以及外籍旅客訪日，預計6月下旬就會正式開始有旅行團赴日觀光，屆時入境人數有望再持續提高。

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