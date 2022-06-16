戰爭打不停！IKEA再縮減俄國及白俄業務 將裁1.5萬人
俄烏戰爭未有停歇跡象，早先跟進制裁的外企，在俄國恢復營運似乎也遙遙無期。知名瑞典家具品牌「宜家家居」（IKEA）週三宣布，將在俄羅斯和白俄羅斯採取「下一步措施」，進一步縮減當地業務規模。
根據IKEA週三（15日）貼出的官方聲明，烏克蘭戰爭對許多人的生活造成可怕的影響，今年3月初，IKEA暫停在俄國和白俄的業務，並為當地員工提供支持和保障，包含保證6個月的薪資以及核心福利等等。
然而，不幸的是，情況並沒有改善，毀滅性的戰爭仍在繼續，全球企業和供應鏈都受到了嚴重影響，IKEA認為「在可預見的未來」，沒有恢復在俄國銷售的可能性。
有鑑於此，「IKEA國際控股公司」（Inter IKEA）和「英格卡控股」（Ingka Group）決定各自進入下一階段，Ingka Group計劃出售其在俄羅斯的家居用品庫存，Inter IKEA則開始為所有4家工廠尋找新的擁有者；位於莫斯科和明斯克的2個採購和物流辦公室將永久關閉，俄國及白俄的零售業務將繼續停止並縮減勞動力。
《路透社》指出，IKEA在俄羅斯擁有約1萬5000名員工，未來應該都將面臨失業，作為補償和緩衝，會繼續支付員工薪水至8月底。